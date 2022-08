El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 5 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 5 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Ten por seguro que este fin de semana todos tus mensajes llegarán de manera correcta a las personas que quieres directo al corazón. Si no tienes nada bueno que decir acerca de alguien, es mejor que te reserves tus comentarios.

Números de suerte: 8, 20, 9.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Hoy sería un buen día para desarrollar ese proyecto que tienes en mente, ya que te funcionará y será muy próspero. Tendrás de sobra todo lo que algún día te negaron, serás más admirado y valorado que nunca por tu talento.

Números de suerte: 19, 4, 36.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si deseas algo de corazón sé perseverante y lucha por ello. Nunca te des por vencido, ten la seguridad de que el universo te escucha y cumplirá todos tus deseos. Los sueños que te parecen imposibles no lo serán tanto.

Números de suerte: 38, 11, 9.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Escatima un poco en gastos para que no tengas que hacer uso de tus ahorros. Guarda el dinero para alguna emergencia, no lo gastes en cosas que no necesitas. Primero cumple con tus obligaciones económicas.

Números de suerte: 2, 35, 32.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Sigue adelante con tus planes y prográmate para tener éxito porque así será. Serás como una fiera al momento de defender lo tuyo y luchar por lo que tú quieres. Será un fin de semana con mucha suerte en los juegos de azar.

Números de suerte: 10, 45, 32.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los problemas económicos comenzarán a desaparecer, así que no te preocupes porque todo volverá a su lugar. Recibirás el consejo de alguien a quien aprecias y que te orientará satisfactoriamente. Deja el pasado en donde está.

Números de suerte: 3, 44, 12.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Disfruta todo lo que hagas porque es una de las maneras más genuinas de ser feliz. Pero si es necesario, descansa de la rutina y de las personas. Crea tu propio espacio de relajación por si necesitas estar solo en algún momento.

Números de suerte: 33, 40, 12.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Hay alguien muy especial que en estos momentos espera por ti, así que si querías una oportunidad en el amor ahí está. Si tienes pareja, llegó la hora de que comiencen a compartir planes tanto para el presente como para el futuro.

Números de suerte: 17, 5, 46.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Ten mucho cuidado con excederte en tus gastos, sé prudente en lo que compras y adquiere únicamente lo que necesitas. Ejerce un mayor control sobre tus tarjetas de crédito porque sueles usarlas cuando caes en la tentación.

Números de suerte: 14, 9, 17.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Sigue lo que te dicte tu corazón en cuanto a la persona que acabas de conocer, no te limites. Valora lo verdaderamente importante en alguien: su manera de ser y sus atributos espirituales. Confronta tus miedos.

Números de suerte: 45, 8, 30.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No descartes todo lo que deseas porque llegará el momento en que se cumpla, pero quizá deberás esperar un poco más. Tu estabilidad económica será lo primordial en próximos días, así que cuida tu dinero.

Números de suerte: 20, 36, 2.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de feb. - 19 de marzo)

Sácale provecho a todas las cualidades que tienes para cumplir tus metas y objetivos. No desperdicies el talento con el que naciste. Permítete ser beneficiado por medio de tu trabajo y el reconocimiento que recibirás por ello.

Números de suerte: 27, 5, 49.