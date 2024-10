El implacable juez que condenó a El Chapo Guzmán dictó sentencia en el caso de Genaro García Luna: 38 años de prisión

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable en 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico y falsas declaraciones. Este miércoles, el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el caso del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, leyó la sentencia que lo condenó a casi 39 años de prisión.

Para el cómputo de la pena, Cogan falló de la siguiente manera: 460 meses por los primeros cuatro cargos de narcotráfico y seis meses más por la declaración falsa. Asimismo, según recopiló El Universal, García Luna deberá pagar una multa de dos millones de dólares por el primer cargo y, por los otros, cinco años de libertad supervisada.

Los manifestantes se reúnen frente al tribunal federal mientras el ex Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, será sentenciado en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 16 de octubre de 2023 KENA BETANCUR - AFP

La Fiscalía de EE.UU. había solicitado una sentencia de cadena perpetua, pero la defensa, liderada por César de Castro, buscaba 20 años.

El exfuncionario público mexicano se encuentra privado de la libertad y pasa sus días en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, Nueva York. Desde allí y por medio de sus abogados, el acusado emitió este martes una carta dirigida a Cogan, el juez de la causa, en la que le pidió misericordia.

García Luna fue ilustrado durante una de las audiencias en el tribunal neoyorquino

“Nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, sino todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas”, escribió el exsecretario nacional.

En la misiva también expuso: “Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito, respetuosamente, me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”.

Los cargos imputados al exsecretario Genaro García Luna

Cabe destacar que, García Luna es el exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha sido juzgado en una corte de Estados Unidos, según informó El País. El condenado, que formó parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entre 2006 y 2012, enfrentaba la culpabilidad de cinco cargos criminales por parte de un jurado ciudadano. Estos delitos son:

Participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad;

Conspirar para la distribución internacional de cocaína;

Conspirar para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla;

Conspirar para la importación de cocaína; y

Falso testimonio a las autoridades de Estados Unidos.

Genaro García Luna formó parte del gobierno de Felipe Calderón AFP

Quién es Brian Cogan, el juez que condenó a García Luna

El encargado de brindar el veredicto final de García Luna fue el juez Brian Cogan, quien cinco años atrás ya estuvo en el centro de la escena por condenar a cadena perpetua al propio Joaquín Guzmán Loera, más conocido como ”El Chapo” Guzmán. El letrado, de 70 años, es uno de los más experimentados en casos que involucran narcotráfico y actividades ilícitas relacionadas.

En tal sentido, también recayó en el poder de Cogan el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa. El socio histórico de Guzmán fue arrestado a fines de julio de este año luego de ingresar, presuntamente engañado, en terreno estadounidense. A partir de allí, fue trasladado a la corte de Nueva York, donde se encuentra a la espera de su juicio.

