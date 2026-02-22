El Inter de Messi se lleva una goleada 3-0 ante LAFC en el arranque de la MLS

Frente a 75.000 espectadores, el Inter Miami de Lionel Messi estrenó su estrella de campeón de la MLS con una contundente derrota 3-0 ante Los Angeles FC (LAFC)

La multitud, la segunda mayor en la historia de la liga norteamericana, se divirtió dedicando abucheos a Messi y celebrando esta contundente declaración de intenciones del LAFC frente al Inter, el gran favorito para revalidar el título

El esperado primer duelo entre Messi y el surcoreano Son Heung-min, los iconos actuales de la liga norteamericana, terminó siendo un monólogo de la escuadra angelina en el emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles, a dónde fue trasladado este plato fuerte de la jornada inaugural de la MLS

Con Messi recuperado de su reciente lesión muscular, Miami se hizo con el control de la posesión al inicio de la noche pero sin ningún atisbo de desequilibrio

Para el argentino era el inicio de una nueva época en la que no está flanqueado por los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, ambos retirados tras la consecución del título en diciembre

Messi tiene que construir ahora su química con el mexicano-argentino Germán Berterame, gran fichaje de esta campaña como ocupante del centro del ataque

El LAFC se relamía con los espacios que dejaba atrás el Inter y no tardó en desplegarse con el trío de velocistas que conforman Son, el gabonés Denis Bouanga y la promesa venezolana David Martínez

- Bouanga finiquita -

El asedio preocupaba en la banda a Javier Mascherano, que sólo alineó al central brasileño Micael de entre todas las piezas llegadas este año para recomponer la defensa

Su brújula en el mediocampo, el argentino Rodrigo De Paul, fue quien desencadenó el primer gol local al despistarse con la pelota en su propio campo

El balón le llegó rápidamente a Son, que habilitó la irrupción por la derecha de Martínez para que definiera con un disparo cruzado en el minuto 38

Del otro lado Messi sólo sobresaltó al veterano Hugo Lloris con un disparo muy ajustado al borde del descanso

En el medio tiempo, Mascherano introdujo a otro refuerzo, el lateral argentino Facundo Mura, y adelantó las líneas para activar a los desaparecidos Berterame y Mateo Silvetti

En el 64, Mura colocó un centro exquisito para el ex ariete de Monterrey que, en posición inmejorable, cabeceó fuera

El LAFC le hizo pagar caro el regalo al Inter ya que sólo necesitó de otra de sus vertiginosas transiciones para sentenciar el duelo

Bouanga irrumpió desde su campo para alcanzar un servicio en largo de Timothy Tillman, burlar al arquero con un autopase de cabeza y anotar el segundo en el minuto 73

El propio Bouanga, jugador a quien el Inter trató de fichar esta temporada, sirvió en bandeja el gol final del joven Nathan Ordaz en el 90+4 desatando el júbilo en el estadio que en 2028 inaugurará por tercera vez unos Juegos Olímpicos

- Tata Martino regresa con derrota -

En otros escenarios, la primera fecha también dejó un gris regreso del argentino Gerardo Martino al banco del Atlanta United

El 'Tata, primer entrenador de la historia de esa franquicia y guía del título de 2018, no pudo evitar la derrota de Atlanta 2-0 ante el FC Cincinnati con goles del togolés Kévin Denkey (80') y Nick Hagglund (90')

Por su parte, el Minnesota United empató 2-2 ante el Austin en un juego en el que no participó su flamante nuevo fichaje, el colombiano James Rodríguez, que debe incorporarse la próxima semana a los entrenamientos

El Vancouver Whitecaps, víctima del Inter Miami en la pasada final de diciembre, se puso en marcha con un mínimo triunfo 1-0 frente al Real Salt Lake

El estadounidense AZ Jackson convirtió en el minuto 57 la única diana de los canadienses, que mantuvieron todo el juego en el campo a su figura alemana Thomas Müller

La temporada 31 de la MLS echó a rodar en la cancha del St. Louis City, que empató 1-1 frente el Charlotte FC

El alemán Marcel Hartel, mediocampista del St. Louis City, anotó su nombre como primer artillero del campeonato