El Inter Miami ficha al mejor arquero del año en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este domingo la contratación del internacional canadiense Dayne St. Clair, elegido mejor arquero de la pasada temporada de la liga norteamericana (MLS).

El canadiense, de 28 años, se encontraba libre tras expirar su contrato con el Minnesota United, equipo al que pertenecía desde 2019.

St. Clair, que suma 18 apariciones con la selección canadiense, quiere seguir sumando méritos para ser titular en el Mundial de 2026, tras erigirse como el mejor portero del campeonato norteamericano la pasada campaña con 30 goles encajados en 30 partidos.

El arquero se comprometió con el Inter para la temporada de 2026 con una opción para continuar hasta junio de 2027, detalló la franquicia floridana en un comunicado.

Miami sigue reforzando así el plantel que, bajo el liderazgo de Messi, defenderá el primer título de campeón de la MLS de su historia, alcanzado el pasado diciembre.

En las últimas semanas, el Inter se hizo con los servicios del defensa argentino Facundo Mura y del español Sergio Reguilón, sustituto en el lateral izquierdo del retirado Jordi Alba, además de renovar por un curso al uruguayo Luis Suárez y ejercer su opción de compra por el argentino Rodrigo De Paul.