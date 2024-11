¿El ITIN podría suplir al número de Seguro Social en EE.UU.? Lo que hay que saber

El Número de Identificación Personal del Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada en el sistema tributario de Estados Unidos. Sin embargo, su función y su alcance generan dudas entre los residentes que no son elegibles para un Número de Seguro Social (SSN) ¿Es posible que el ITIN suplante al SSN?

Qué es el ITIN y quiénes pueden solicitarlo

El ITIN es un número emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para quienes, sin calificar para un SSN, tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos.

Este permite declarar y, en algunos casos, reclamar ciertos créditos tributarios, como el crédito por hijos o por cuidado de niños y dependientes en su declaración.

Para solicitar un ITIN, el IRS ofrece tres vías:

Este trámite se puede iniciar en cualquier momento, especialmente si el solicitante requiere presentar impuestos o solicitar un reembolso tributario.

Para qué sirve el ITIN y cuáles son sus limitaciones

El ITIN tiene un objetivo limitado: facilitar la declaración de impuestos para quienes no pueden acceder a un SSN. Esto significa que el ITIN no es un documento de identificación válido para propósitos por fuera del sistema tributario federal. “No debe ser ofrecido ni aceptado como identificación para propósitos que no sean tributarios,” aclara el IRS, lo cual limita su uso en áreas como la obtención de una licencia de conducir o en la verificación de identidad en procesos legales.

Además, el ITIN no otorga autorización de empleo. Su función es únicamente tributaria y no altera el estatus migratorio del solicitante, ni le brinda derechos para trabajar en Estados Unidos. Por lo tanto, quienes deseen trabajar legalmente en el país deberán obtener un SSN, que sí habilita para el empleo.

¿El ITIN permite acceder a beneficios de Seguridad Social?

El ITIN no es un sustituto del SSN en términos de seguridad social y, por tanto, no otorga acceso a beneficios como los del Seguro Social o Medicare. A diferencia del SSN, el ITIN no contribuye a la acumulación de créditos para la jubilación ni otorga cobertura médica a través de programas federales. Esto hace que sea una herramienta fiscal estrictamente, sin impacto en la obtención de beneficios sociales o de seguridad económica.

Qué sucede cuando un titular de ITIN obtiene un SSN

En caso de que el titular de un ITIN logre obtener un SSN, es importante que informe al IRS de esta actualización. Según la normativa, cuando alguien adquiere un SSN, debe dejar de usar el ITIN y unificar sus registros tributarios bajo el nuevo número de Seguro Social. El IRS explica que esto es fundamental para evitar problemas con los registros fiscales.

Para realizar la transición, el IRS recomienda visitar una oficina local o enviar una carta con los datos personales, el ITIN, una copia de la tarjeta de Seguro Social y el aviso de asignación del ITIN (CP 565). “Si usted no informa al IRS cuando recibe su SSN, podría no recibir crédito por todos los salarios pagados y los impuestos retenidos”, indica el IRS.