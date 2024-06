El lenguaje corporal de Donal Trump y Joe Biden durante el debate: los momentos más tensos

Escuchar

Este jueves se dio el esperado primer debate entre los precandidatos a la presidencia de EE.UU., Joe Biden y Donald Trump. El demócrata y el republicano dieron sus propuestas y puntos de vista acerca de diversos temas. Sin embargo, sus expresiones van más allá de lo que dijeron, ya que también su lenguaje corporal fue parte esencial de la comunicación. De acuerdo con analistas, estos fueron los momentos más tensos.

Joe Navarro, exagente del FBI y especialista en comunicación no verbal, explicó a Politico que el encuentro comenzó con tensión desde que los aspirantes no se saludaron. “Un apretón de manos en el escenario de un debate comunica respeto mutuo, si no entre los candidatos, al menos entre los estadounidenses que lo ven desde casa”, señaló. Añadió que este gesto ha sido una tradición y “fue una señal no verbal de que estas elecciones serán muy divisivas”.

Donald Trump y Joe Biden se enfrentaron en el primer debate

Qué dijo el lenguaje corporal de Biden

Navarro precisó que Biden entró primero en la sala de debate y “su andar rígido, con pasos cortos y estrechos, mostró inmediatamente su edad”, 81 años, un tema por el que el actual presidente de Estados Unidos ha sido atacado en diversas ocasiones por su rival, que es solo tres años y siete meses menor. Recordemos que Trump cumplió 78 años el pasado 14 de junio.

El analista también advirtió que el demócrata se veía más pálido al lado del empresario y expresidente de EE.UU. Al respecto, aclaró que si bien no se trata de un tema de expresiones o movimientos, “los humanos intuimos naturalmente salud, vitalidad y energía en un rostro bronceado”, por lo que el detalle de su semblante más blanco “fue otro indicador de que Biden parecía algo frágil”.

También hizo referencia a que, en un momento, el mandatario parecía “una estatua”, especialmente en los primeros 40 minutos del debate que fue transmitido por CNN. “Su falta de movimiento era especialmente llamativa al lado de Trump, que atraía la atención del espectador con movimientos dinámicos de las manos y un agresivo señalamiento con el dedo que enfatizaba sus argumentos”, señaló el especialista.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso durante el debate presidencial JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La comunicación no verbal de Biden no hizo nada para contrarrestar la narrativa de que su edad lo está alcanzando”, concluyó Navarro.

Miso Wei, experto en lenguaje corporal y profesor de teatro de Carnegie Mellon, coincidió con el exagente del FBI e indicó a New York Post que para Biden “era difícil cambiar muchos movimientos corporales, en términos de lenguaje corporal, a menos que realmente se comprometiera con el levantamiento intenso de pesas o el entrenamiento muscular”, continuó. “De lo contrario, mucha rigidez y el ritmo lento se deben en realidad a su edad”.

Qué dijo el lenguaje corporal de Trump

Carole Lieberman, experta en lenguaje corporal y cerebral y psiquiatra, comentó a New York Post que Trump presentó sus puntos con una voz firme y pareció más autoritario, pero destacó que podría haber hecho más para refutar las acusaciones de que es egocéntrico, “porque eso es un poco desagradable”. Por su parte, Wei dijo que la próxima vez le advertiría al empresario que no sonriera mientras Biden hablaba porque eso “transmitía un tono condescendiente”.

El ex presidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump hace gestos mientras participa en el primer debate presidencial de las elecciones de 2024 con el presidente estadounidense Joe Biden en los estudios de CNN en Atlanta, Georgia ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Al respecto, Navarro indicó que varias veces, cuando Trump escuchaba algo negativo, exhibía un comportamiento al que él llama una pseudo-sonrisa desviada, cuyos gestos hacen que “parezca artificial, destinada a defenderse de un ataque verbal de forma no verbal. Es una forma de fingir que algo no fue doloroso cuando, en realidad, sí lo fue”.

El especialista añadió a Politico que, en general, el expresidente tiene los ojos más expresivos, pero no en el buen sentido. “Cuando escucha algo que no le gusta, sus párpados bajan con fuerza y permanecen en una posición baja”. Al mismo tiempo, arquea las cejas, una expresión que a menudo señala reconocimiento, pero en el caso del empresario, “es algo diferente, un comportamiento que desafía la gravedad y que enfatiza el desagrado”.

LA NACION