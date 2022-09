El misterioso caso de una mujer que fue a una sala de urgencias y desapareció hace 32 años en Nueva York

Año tras año, las oficinas de Policía de todo el mundo reciben casos de personas desaparecidas que, en muchas ocasiones, nunca encuentran respuesta. Los indicios y las pistas resultan en un laberinto que los conduce siempre a la misma salida: archivar, guardar y cerrar los expedientes. Ante la inevitable y dolorosa realidad, la esperanza de las familias se desvanece y solo queda darle paso a la resignación. Sin embargo, no siempre es así, los milagros a veces se presentan de maneras inesperadas.

Eso lo sabe bien Eboney Brown, quien tuvo que hacer frente durante 32 años a la misteriosa y, hasta hace poco tiempo, irresoluble desaparición de su madre una fría tarde de mayo de 1990.

Aunque tenía tan solo 13 años, en su memoria aún pesan los últimos momentos que vivió con Myrtle Brown, su progenitora y la que durante mucho tiempo eclipsaría los medios locales con la noticia de su desaparición.

El misterio de la desaparición de Myrtle Brown se resolvó 32 años después NBNC

La paz y la felicidad de la familia Brown se vio quebrantada desde ese trágico momento en el que Myrtle se fue a urgencias y nunca más volvió. Sin señales de vida o rastros de su muerte, los seres queridos de la mujer de 35 años quedaron sumidos en una profunda y larga incertidumbre. ¿Se habría ido intencionalmente? ¿Podría haber salido del país? ¿Secuestro, extorsión o muerte? Un cúmulo de cuestionamientos inundó la vida de sus familiares.

Hasta este año las respuestas, por fin, se antepusieron a las preguntas. Solamente hicieron falta tres décadas de investigación, una familia ensombrecida por la tragedia y una ávida directora de antropología forense para resolver un caso que, para estas alturas, se daba por perdido.

El misterio de Myrtle Brown

El robo del bolso de Myrtle al salir de la casa de una de sus mejores amigas debió haber sido el primer presagio de una desgracia que los atormentaría por más de tres décadas. El ladrón no solamente se hizo con la identificación de la joven mujer, sino que además le arrebató una de sus fuentes de vida: la medicina para la epilepsia.

Ante el repentino asalto y con un visible malestar, Myrtle no tuvo más remedio que despedirse de su familia para dirigirse rumbo a donde creía podían ayudarla, la sala de emergencias del King’s County Hospital en Brooklyn. Lo que para ese momento no se esperaba es que yendo a buscar la cura terminaría encontrando la muerte.

“Terminó yendo sola al hospital”, dijo Eboney Brown en diálogo con la cadena de televisión estadounidense NBC. “Y ese fue el último momento, ya sabes, que supimos de ella”, agregó. La confusión, la tristeza y las dudas se cernieron sobre la familia Brown, quien luchó incansablemente hasta el final para obtener información acerca del paradero de Myrtle. Desde comisarías de Policía hasta hospitales locales y cementerios, la búsqueda se fue haciendo cada vez más reducida. No hubo un solo momento en el que la resignación le ganara a la esperanza.

“Terminó yendo sola (al hospital)”, dijo Eboney Brown en diálogo con la cadena de televisión estadounidense NBC

Un trágico descubrimiento

La incansable indagación dio frutos 32 años después, cuando Bob, el hermano de la mujer desaparecida, se encontraba viendo un reporte por televisión de los casos sin resolver de la oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York. Una reconstrucción facial sería el elemento definitivo para dar fin, de una vez por todas, a ese capítulo en sus vidas en el que la zozobra y el temor a recibir una trágica noticia se erigían como los principales protagonistas. Fue precisamente Bob, quien al ver una recreación de la cara de una mujer parecida a su hermana, decidió encender las alarmas.

“Vi a una joven que podría ser o no ser mi hermana”, dijo en entrevista con NBC y agregó: “Me dije a mí mismo ‘vaya, me pregunto si podría ser ella’. Era la primera pista real que tenían en décadas y, por supuesto, no iban a perder la oportunidad de revelar el misterio. Así que sin pensarlo dos veces, Bob llamó a la oficina forense, cuya subdirectora de antropología era la doctora Ángela Soler, y las investigaciones comenzaron.

“Eché un vistazo a la reconstrucción y me di cuenta, está bien, probablemente estoy buscando a una mujer negra de mediana edad”, dijo Soler. “Todo coincidía con lo que la familia nos decía, y también nos informaron que ella desapareció en mayo de 1990. Así que sabía exactamente por dónde comenzar mi búsqueda”, aclaró para la NBC. Tras casi dos meses de revisar minuciosamente los registros de ‘desconocidos no verificados’, la larga espera dio frutos. Tanto la información contextual como la fecha de desaparición y los rasgos físicos de la presunta Myrtle coincidían. Ahora solo quedaba hacer una cosa: informar a la familia.

“Robert, creo que encontramos a tu hermana”, dijo Robert Brown, y recordó lo que le informó Soler. “¿Dije qué? Ella dijo ‘creo que encontramos a tu hermana’” expresó para NBC.

Los hermanos de la mujer dieron una entrevista al medio estadounidense NBC NBC

Para confirmar que se trataba de Myrtle, Bob y Eboney pidieron una foto a Soler. Fue cuestión de segundos para que descubrieran lo inevitable. “Tan pronto como vi la foto… simplemente, lo sabes, sabías que era ella”, dijo Eboney al canal de televisión estadounidense.

Las incógnitas finalmente cesaron cuando un desdichado descubrimiento llegó a los oídos de la familia Brown. De una convulsión en la sala de espera del King’s County Hospital murió Myrtle, tras no ser admitida ni registrada en la sala de emergencias. Pese a que no era la noticia que esperaban, la paz finalmente tocó a su puerta. Atrás quedarían todos los rumores de un supuesto escape y una sensación de alivio llegaría, tres décadas después, a sus vidas.