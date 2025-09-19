El mundo no debe sentirse "intimidado" por Israel, dice jefe de la ONU a la AFP
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este viernes a la AFP que el mundo no debe sentirse "intimidado" por las amenazas de represalias de Israel contra el posible reconocimiento del estado Palestino durante la Asamblea General de la próxima semana en Nueva York.
"No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias, porque con o sin ello (...) estas acciones continuarán y al menos habrá una oportunidad de movilizar a la comunidad internacional para presionarlos para que no pase", dijo Guterres, en referencia a las amenazas de Israel de anexar Cisjordania si las naciones occidentales reconocen el estado Palestino.
