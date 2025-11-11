El novato Stammen enfrenta un gran desafío al tomar el mando de los Padres

SAN DIEGO (AP) — Momentos después de que Craig Stammen fuera presentado como manager de los Padres de San Diego el lunes, el gerente general A.J. Preller se dirigió al ex relevista y dijo en tono jocoso: "¿Cómo llegamos aquí?"

Eso es algo que los fanáticos de los Padres y muchas personas en el béisbol se han preguntado desde el jueves, cuando los Padres hicieron el sorprendente anuncio de que Stammen reemplazó a Mike Shildt. Citando agotamiento, Shildt se retiró el 13 de octubre después de solo dos temporadas en el cargo, menos de dos semanas después de que los Padres fueran eliminados en la ronda de comodines por los Cachorros de Chicago.

Stammen, de 41 años, a solo tres temporadas de haber realizado su último lanzamiento en las Grandes Ligas, ha estado con la organización de los Padres desde 2017. Preller sintió que tenía suficientes cualidades y conocimiento del equipo para convertirlo en el líder a pesar de no tener experiencia previa como coach o manager en ningún nivel.

Pasó de ayudar a entrevistar candidatos para el puesto a convertirse en candidato y obtener el trabajo. Liderará un equipo que ha hecho cuatro apariciones en los playoffs en seis temporadas y está liderado por las estrellas dominicanas Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

Se retiró en agosto de 2023 después de que quedó claro que no se recuperaría de una lesión en el hombro sufrida durante el entrenamiento de primavera. Se convirtió en asistente del cuerpo técnico de las Grandes Ligas y del departamento de operaciones de béisbol, y dijo que Preller a menudo le preguntaba si quería más responsabilidades en la organización mientras entendía que Stammen estaba equilibrando su trabajo con su vida en casa con su esposa, Audrey, y sus cuatro hijos pequeños en Ohio.

"Fue muy reservado al respecto al principio", dijo Stammen. "Pasamos por el proceso de entrevistas, el comienzo de este, y luego me puso en pausa y dijo: 'Realmente quiero que seas parte del proceso; quiero que pienses en ser el manager de los Padres.'"

Stammen no estaba seguro de mudarse con su familia a California. Tuvo numerosas conversaciones con su esposa y otros y citó la continua confianza de Preller en él, sin la cual "probablemente no habría seguido este camino con tanta firmeza como lo hicimos".

"Eventualmente llegamos al punto en que fue un sí para nosotros. Tomamos algunas decisiones familiares para que eso sucediera. Una vez que tomamos esa decisión, hubo una paz y una alegría que vinieron con ella y una oportunidad a la que no había manera de que pudiera decir no. Ahí es donde dijimos que sí y, afortunadamente, me ofrecieron el trabajo y aquí estamos hoy, listos para hacer que algo suceda".

Esta es la tercera vez que Preller contrata a un manager con poca o ninguna experiencia previa como manager. Stammen es el sexto manager de los Padres desde 2015, sin contar a los interinos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes