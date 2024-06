El pequinés Wild Thang es coronado como el perro más feo del mundo

Escuchar

En un evento que celebra la singularidad y la belleza en la imperfección, Wild Thang, un pequinés de ocho años, fue coronado como el perro más feo del mundo. Este concurso, que tiene lugar en Petaluma, California, y está organizado por la Feria Sonoma-Marin, cuenta con una tradición de 50 años. Año a año, una nueva mascota se lleva la corona particular, pero emocionante, que destaca la diversidad y el encanto de todos los perros.

El concurso del “perro más feo del mundo” no se trata de burlarse de las apariencias poco convencionales, sino de celebrar las características únicas que hacen especiales a cada mascota. Este evento atrae la atención de los medios y los amantes de los animales de todo el mundo al promover la adopción y la importancia del cuidado animal.

El pequinés Wild Thang y su dueña fueron acreedores de 5000 dólares tras ganar el concurso del perro más feo del mundo Foto Facebook Sonoma-Marin Fairgrounds & Event Center

“El concurso anual no se trata de burlarse de los perros “feos”, sino de divertirse con algunos personajes maravillosos y mostrarle al mundo que estos son realmente hermosos”, advierten a través de su página web oficial. A pesar de su carácter divertido y entretenido, el evento tiene un profundo mensaje sobre la aceptación y el amor hacia todos los animales.

El día comenzó con un entretenimiento previo, donde se brindó información sobre el cuidado y la adopción, y cada participante tiene su momento de protagonismo mientras muestra su belleza única a los jueces y al público. El nuevo ganador y su dueña buscan realizar acciones transcendentales que pongan a los seres sintientes en un papel de suma importancia con respecto a su salud.

La historia de Wild Thang, el perro más feo del mundo

Wild Thang no es ajeno a este concurso. Ha participado cinco veces, en donde había obtenido el segundo lugar, hasta que finalmente se llevó el primer puesto este año. Nacido y criado en Los Ángeles, pudo mudarse recientemente a North Bend, Oregon, donde lo esperaba su nuevo hogar junto a su dueña, Ann Lewis.

De acuerdo con su biografía, su vida no ha sido fácil. Contrajo moquillo cuando era un cachorro en un hogar de rescate. Aunque sobrevivió, la enfermedad dejó secuelas permanentes que le dieron su particular apariencia. Sus dientes no crecieron correctamente, lo que provoca que su lengua permanezca afuera y su pata delantera derecha se mueva de manera involuntaria. Además, tiene un pelaje rebelde que es difícil de domar, pero estas características son precisamente las que lo hacen único y querido por muchos.

El pequinés Wild Thang se convirtió en el perro más feo del mundo Foto Instagram @wildthangofficial

Al ganar el concurso, Wild Thang y Ann Lewis se llevaron a casa un premio de 5000 dólares. Su victoria sirve para promover un mensaje vital sobre la importancia de vacunar a las mascotas. Su dueña ha utilizado la popularidad de este singular perro para concienciar sobre este tema y el cuidado adecuado de los animales, una causa que ha ganado apoyo entre sus seguidores.

El pequinés también tiene una cuenta de Instagram con más de mil seguidores, donde comparten su vida diaria y su mensaje de amor y aceptación. “Ama a las personas, a otros perros y especialmente a sus juguetes”, aseguran en el sitio de la competencia. Su historia inspira a muchas personas a ver más allá de las apariencias y apreciar la belleza en la imperfección.

El concurso del perro más feo del mundo tiene un trasfondo emotivo que busca concientizar sobre el cuidado de los animales Foto Instagram @wildthangofficial

El concurso del “perro más feo del mundo” es un recordatorio de que todos los caninos, independientemente de su apariencia, merecen amor y cuidado. La Feria Sonoma-Marin lo ha organizado durante medio siglo, convirtiéndolo en un evento emblemático que atrae a participantes y espectadores de todo el país norteamericano. A lo largo de los años, ha evolucionado para convertirse en una plataforma que promueve el bienestar de los animales.

LA NACION