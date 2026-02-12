El petróleo baja en medio de temores geopolíticos y de exceso de oferta

Los precios del petróleo cayeron el jueves ante las declaraciones de Donald Trump de continuar las negociaciones con Irán, y también por los temores renovados de un excedente en el mercado en 2026.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril retrocedió un 2,77% hasta los US$62,84.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo perdió un 2,71%, hasta los US$67,52.

"El mercado bajó al principio de la jornada debido a los comentarios del presidente estadounidense" sobre "la situación diplomática" con Irán, dijo a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

Trump insistió el miércoles en continuar las negociaciones con Irán durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Este anuncio redujo en cierta medida el riesgo geopolítico, pero el mercado sigue estando "bajo la influencia" de las conversaciones entre los dos países, según los analistas de DNB Carnegie.

Paralelamente, el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), publicado el jueves, "también añadió presión a los precios" del crudo, estimó Yawger.

La AIE revisó a la baja, en 80.000 barriles por día (bpd), su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, debido a las subidas de precios observadas en enero.

La agencia prevé ahora un crecimiento de 850.000 bpd en 2026, frente a una previsión de 930.000 bpd el mes pasado.