El petróleo baja entre debates sobre Ucrania y temores de excedentes

Los precios del petróleo retrocedieron el lunes, borrando las ganancias obtenidas a finales de la semana pasada.

Los valores del crudo se han visto afectados desde hace semanas por la incertidumbre en torno al plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania y los temores de un exceso de oferta.

El precio del Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, bajó un 1,98% hasta situarse en US$62,49 por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, con entrega en enero, perdió un 2,00% hasta situarse en US$58,88 por barril.

"Las esperanzas de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia siguen siendo inciertas, ya que persisten las tensiones diplomáticas", destacó Soojin Kim, analista de MUFG.

Los aliados europeos mostraron el lunes en Londres su solidaridad con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y expresaron su escepticismo sobre "algunos detalles" de las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania.

Desde que Washington presentó hace casi tres semanas un plan considerado muy favorable a Rusia, las potencias europeas aliadas de Kiev intentan hacer oír su voz.

Los actores del mercado siguen con atención estas discusiones, a la espera de conocer el destino de las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero ruso.

"Más allá de los factores geopolíticos, los fundamentos del mercado siguen indicando una tendencia a la baja", subrayaron los analistas de Eurasia Group.

