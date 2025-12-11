El petróleo baja tras declaraciones de Zelenski sobre negociaciones con Rusia

Los precios del petróleo bajaron el jueves tras comentarios del presidente de Ucrania sobre las negociaciones con Rusia, además por la perspectiva de una sobreoferta en el mercado.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero perdió 1,49% a US$61,28.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con plazo en enero, bajó el 1,47% a US$57,60.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó el jueves haber tenido una "conversación constructiva" con altos oficiales de la administración de Donald Trump sobre las garantías de seguridad para su país.

Zelenski también afirmó que cualquier compromiso entre Kiev y Moscú sobre el control de territorios en el este del país deberá ser "justo" y validado en un referendo en Ucrania.

"El mercado queda en suspenso con cada noticia sobre la guerra de Rusia en Ucrania", dijo a la AFP el analista Robert Yawger, de Mizuho USA.

"Una solución diplomática permitirá retirar las sanciones sobre Rusia, el tercer productor más grande del planeta", añadió Yawger.

La Agencia Internacional de la Energía destacó en su reporte mensual publicado el jueves que la oferta total de petróleo se redujo en noviembre, en especial porque las exportaciones rusas cayeron 420.000 barriles diarios, bajo la presión de las sanciones estadounidenses.

El retorno de esos barriles reforzaría entonces una perspectiva de sobreoferta percibida en el mercado petrolero.