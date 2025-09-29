El petróleo cae con fuerza ante previsión de aumento de producción de OPEP+

Los precios del petróleo cayeron significativamente el lunes, lastrados por las previsiones de un aumento de la producción de crudo de los países de la OPEP+.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, cayó un 3,08%, hasta los US$67,97.

El equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, perdió un 3,45%, hasta los US$63,45.

"El mercado ha perdido más de la mitad de las ganancias obtenidas la semana pasada", señaló a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

Los precios del petróleo alcanzaron la semana pasada sus máximos de los dos últimos meses, debido a la escalada entre Rusia y Estados Unidos, y las amenazas del endurecimiento de las sanciones contra el sector petrolero de Moscú.

"Hoy asistimos a una especie de vuelta a la realidad, con un mercado que vuelve a los fundamentos", lo que significa una tendencia a la baja, subrayó el analista.

"El consenso del mercado parece ser que [la OPEP+, ndlr] volverá a aumentar su cuota global en 137.000 barriles diarios", explicó Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Se prevé que esta decisión sea aprobada por el cártel del petróleo el domingo.

zap-tmc/els/dga/db