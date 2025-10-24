El petróleo cae ligeramente tras una fuerte suba por sanciones de EEUU a Rusia

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente el viernes, un día después de una fuerte subida debido a las sanciones estadounidenses contra dos petroleras rusas, lo que generó temores de interrupciones del suministro.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre cayó un 0,08%, hasta los US$65,94.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para el mismo mes, cayó un 0,47%, hasta los US$61,50.

El anuncio de Washington de sanciones contra Rosneft y Lukoil, las dos principales petroleras rusas, "sorprendió a los mercados", declaró Erik Meyersson, analista de SEB. El jueves el Brent trepó casi un 5,5%.

"Hoy, los operadores están analizando estas sanciones en detalle y su impacto en el mercado", declaró a AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El texto publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prevé la posibilidad de imponer "sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras" que participen en transacciones con las entidades sancionadas.

El presidente estadounidense Donald Trump ha acusado repetidamente a los países que compran petróleo a Rusia de financiar la guerra en Ucrania y busca aprovechar los beneficios económicos extraordinarios de la venta de hidrocarburos rusos para presionar a Moscú a aceptar un alto el fuego.

