El petróleo cierra estable pese a nuevas amenazas de Trump contra Irán

Los precios del petróleo cerraron estables el viernes, tras dos semanas de oscilación al ritmo del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, cuyas negociaciones sobre el programa nuclear iraní avanzan a ritmo incierto.

Tras una fuerte caída el día anterior, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subió un 0,34% hasta US$ 67,75.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, ganó un 0,08% hasta US$ 62,89.

Tras varias sesiones muy volátiles, los precios están prácticamente sin cambios en el balance semanal.

Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que un segundo portaviones partirá "muy pronto" a Medio Oriente, después de amenazar a Irán con consecuencias "traumatizantes" en caso de fracaso de las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump amenazó con una intervención militar a Teherán ante la represión de manifestaciones que, según oenegés de defensa de derechos humanos, causaron miles de muertos a inicios de año.

"La situación sigue, por tanto, tensa y justifica por ahora una prima de riesgo", afirmó Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

Según la analista, "las negociaciones entre Irán y Estados Unidos serán determinantes para la evolución futura de los precios del petróleo".

A falta de acuerdo, Trump aseguró que pasaría a la "fase dos", que sería "muy dura" para los iraníes. Recordó, también, el bombardeo por parte de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días desencadenada por Israel en junio.

Irán es uno de los diez principales productores de petróleo del mundo. Está geográficamente próximo a otros grandes productores y es ribereño del estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% de la producción mundial de crudo.

Una escalada militar en la región sería sinónimo de un repunte de los precios.