El petróleo sigue bajando ante la perspectiva de un aumento de la oferta

Los precios del petróleo continuaron bajando el martes, con los operadores temerosos de que la oferta aumente considerablemente en los próximos meses debido al aumento de las exportaciones de Oriente Medio.

En dos días, los índices de referencia del mercado borraron casi todas las ganancias registradas la semana pasada.

El martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre, cuyo último día de cotización es hoy, perdió un 1,40% hasta situarse en US$67,02.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, retrocedió un 1,70%, a US$62,37.

Los ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados que conforman la OPEP+, que desde abril han aumentado varias veces sus cuotas de producción, podrían decidir el domingo "añadir 137.000 barriles diarios", explicó Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

El nuevo aumento se produciría en noviembre.

Por otra parte, Irak reanudó el sábado sus exportaciones de petróleo desde la región autónoma del Kurdistán, en el norte del país, tras más de dos años de interrupción debido a disputas legales y técnicas con la administración kurda.

"Entre 150.000 y 160.000 barriles de petróleo kurdo han comenzado a transitar por Turquía por día, y los volúmenes podrían alcanzar los 230.000 barriles diarios", estimó Tamas Varga, analista de PVM.

Estas medidas "siguen reforzando la sensación del mercado de que la oferta de crudo es más que suficiente", destacó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a la AFP. Además, se producen "en un momento en que las refinerías estadounidenses se preparan para cerrar por el mantenimiento de estación en octubre, lo que afectará la demanda", agregó

