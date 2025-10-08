El petróleo sube con las exportaciones rusas en la mira

Los precios del petróleo subieron el miércoles en medio de ataques de Ucrania contra instalaciones energéticas rusas y el aumento de la demanda de Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió un 1,22%, hasta los US$66,25.

El equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre trepó un 1,33%, hasta los US$62,55.

"Existe una creciente preocupación por la producción rusa, teniendo en cuenta todos los ataques llevados a cabo por Ucrania contra sus infraestructuras", comentó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

El ejército de Ucrania ha realizado numerosos ataques contra refinerías en territorio ruso en las últimas semanas.

Lo que "obliga a Rusia a desviar el crudo hacia las terminales de exportación en lugar de transportarlo a las refinerías", explican los analistas de DNB Carnegie, lo que supone una "dura prueba" para el país, cuya capacidad de exportación de crudo es limitada.

Rusia es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo y cualquier interrupción de su suministro afecta la oferta global y, en consecuencia, los precios.

El mercado también recibió con optimismo el reporte sobre las reservas de petróleo en Estados Unidos la semana pasada debido al incremento de las importaciones, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Según la EIA, la cantidad de productos suministrados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda global, ha aumentado considerablemente hasta alcanzar su nivel más alto desde diciembre de 2022, con 21,99 millones de barriles diarios.

