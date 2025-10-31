El petróleo sube ligeramente por sanciones a Rusia y temores sobre Venezuela

Los precios del petróleo cerraron al alza el viernes, impulsados por las sanciones estadounidenses contra Rusia y la crisis entre Estados Unidos y Venezuela.

El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, subió un 0,11% hasta los US$65,07.

Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, subió un 0,68% hasta los US$60,98.

El mercado sigue "beneficiándose de las propuestas de Donald Trump de imponer sanciones a dos grandes compañías petroleras rusas", explicó Bart Melek, de TD Securities, a la AFP.

Los precios se aceleraron después de que Washington anunciara la semana pasada sanciones contra dos gigantes rusos del sector, Rosneft y Lukoil.

Trump trata de cortar la fuente de ingresos de Rusia como medida de presión para que ponga fin a la invasión de Ucrania.

Melek ve también "una ligera prima de riesgo relacionada con los temores de que Estados Unidos lleve a cabo una incursión en Venezuela", donde opera la petrolera estadounidense Chevron.

