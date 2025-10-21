El petróleo sube por esperanzas de una tregua comercial entre EE.UU. y China
Los precios del petróleo subieron el martes impulsados por el optimismo sobre una desescalada de la
Los precios del petróleo subieron el martes impulsados por el optimismo sobre una desescalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tras varias jornadas de caídas por temores a un exceso de oferta de crudo.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, aumentó un 0,51%, a US$61,32.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, ganó un 0,52%, a US$57,82.
"Cuando los precios están tan bajos, cada pequeña buena noticia cuenta", explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.
Pekín y Washington anunciaron el sábado nuevas negociaciones comerciales entre las dos potencias económicas con el fin de evitar una escalada de aranceles.
Donald Trump amenazó el 10 de octubre con imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas en respuesta a la reducción de las exportaciones de tierras raras. El republicano reconoció el viernes que ese aumento de las tasas aduaneras "no era viable".
Un acuerdo entre los dos mayores consumidores de petróleo del mundo "por supuesto impulsaría los precios", señaló Kilduff.
