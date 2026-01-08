El petróleo sube por las incertidumbres sobre el crudo venezolano

Los precios del petróleo subieron el jueves ya que los inversores prevén que la explotación por parte de Estados Unidos de las gigantescas reservas de hidrocarburos de Venezuela lleve varios años.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 3,39%, hasta los US$ 61,99.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en febrero subió un 3,16%, hasta los US$ 57,76.

Donald Trump declaró el sábado que autorizará a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Caracas cuenta con los mayores yacimientos de petróleo del mundo, que contienen más de 303.000 millones de barriles, pero la producción actual es baja, alrededor de un millón de barriles al día.

Una mayor explotación petrolera en Venezuela haría caer los precios, pero esto requiere inversión y tiempo, según los expertos.

"Se necesitará cierto tiempo para elaborar el marco jurídico y contractual necesario, así como para fletar buques que transporten (los barriles) a las refinerías" estadounidenses, señaló a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.