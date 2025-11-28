El petróleo sube por pesimismo sobre una solución al conflicto en Ucrania

Los precios del petróleo cerraron el viernes con caídas debido a que los operadores dudan de un eventual fin del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero cedió un 0,22% hasta los US$63,2.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes perdió un 0,17%, para cerrar a US$58,55.

"Las esperanzas de un final de la guerra en Ucrania han ejercido presión sobre los precios del petróleo" en los últimos días, ya que "un alto el fuego probablemente pondría fin a los ataques recíprocos contra las infraestructuras petroleras y las sanciones (contra Rusia, ndlr) podrían relajarse", explicó en una nota Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

Eso aumentaría la oferta de crudo disponible en el mercado, lo cual presiona a la baja los precios.

"Sin embargo, parece poco probable que las partes lleguen rápidamente a un acuerdo", añadió.

Paralelamente, los operadores esperan la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+), el domingo.

La Opep+ "debería reiterar su intención de suspender los aumentos de producción" en el primer trimestre de 2026, "para aliviar la presión bajista sobre los precios del petróleo", estima Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

