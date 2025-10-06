El petróleo sube tras aumento de producción menor al esperado
Los precios del petróleo repuntaron ligeramente el lunes, después de que los países miembros de la O
- 1 minuto de lectura'
Los precios del petróleo repuntaron ligeramente el lunes, después de que los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidieran en la víspera un aumento de la producción menor al previsto por el mercado.
El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió un 1,46% hasta los US$65,47.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, ganó un 1,33%, hasta los US$61,69.
Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Omán y Argelia decidieron el domingo un aumento de 137.000 barriles diarios a partir de noviembre.
Los países del cártel han aumentado en 2,5 millones barriles la producción diaria de petróleo desde abril.
Antes de la reunión en línea del domingo, "se había especulado con que el grupo de los ocho" iba a inyectar diariamente 500.000 barriles más en el mercado, señala Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.
Estas previsiones provocaron una caída del precio del crudo del 8% la semana pasada.
pml-tmc/tu/apz/dga
