El petróleo sube tras nuevas declaraciones de EE. UU. sobre Irán

Los precios del petróleo cerraron con un fuerte avance el miércoles, impulsados por una revisión al alza del riesgo geopolítico relacionado con Irán tras nuevas declaraciones de la Casa Blanca.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subió un 4,35% hasta US$70,35, borrando sus pérdidas de las últimas sesiones.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, ganó un 4,59% hasta US$65,19.

"Existen numerosas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán", declaró el miércoles Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. "Irán sería muy sensato si concluyera un acuerdo con el presidente Trump", agregó.

Tras una segunda ronda de negociaciones indirectas en Suiza, el vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que persistían las divergencias sobre las "líneas rojas" de Estados Unidos.

Irán, por su parte, aseguró ponerse de acuerdo con Washington sobre un conjunto de "principios rectores".

La tensión en el mercado "también corresponde a lo que observamos en términos de despliegue de recursos estadounidenses en Medio Oriente", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Washington ha enviado dos portaaviones al Golfo y dispone también de decenas de miles de soldados en bases repartidas por la región.

Según Kilduff, esto constituye "una amenaza real para una gran parte del suministro de petróleo", lo que explica la subida de los precios.

El principal riesgo para el mercado petrolero en caso de una escalada militar es el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% de la producción mundial de crudo.

Asimismo, los operadores temen por el futuro de las infraestructuras de hidrocarburos de Irán, uno de los diez principales productores de petróleo del mundo.

Una conflagración regional también podría amenazar la producción de otros países, como Irak, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.