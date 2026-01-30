El petróleo termina la semana sin impulso y con el mercado atento a Irán

Los precios del petróleo terminaron el viernes cerca del punto de equilibrio, después de una semana de aumentos impulsados por el repunte de las tensiones en Irán, que hacen temer una perturbación en el suministro mundial de crudo.

El Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió apenas un 0,03% hasta US$70,69.

El West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, cayó un 0,32% hasta US$65,21.

Durante la semana, el WTI aumentó más de un 6% y el Brent más de un 7%, cruzando la barrera de los US$70 por primera vez desde septiembre.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Irán quiere "concluir un acuerdo" con Estados Unidos, después de que Teherán se dijera dispuesto para reanudar el diálogo, pero excluyendo discutir sus capacidades de defensa y balísticas.

Trump aseguró el jueves que "esperaba" no tener que ordenar un ataque, al tiempo que instaba a Teherán a llegar a un acuerdo nuclear.

Las amenazas de Washington han sido "particularmente preocupantes" para el mercado petrolífero, indicó Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

Irán se encuentra entre los diez principales productores de petróleo y está ubicado sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción global del oro negro.

"Tan pronto como los riesgos geopolíticos dejen de dominar los titulares tanto como lo hacen hoy, los precios deberían caer", anticipó Lambrecht.

Los operadores también están atentos a los niveles de producción en Estados Unidos y Kazajistán.

En el lado estadounidense, los problemas de producción debidos a la tormenta invernal Fern "deberían disminuir hoy", con el balance de las perturbaciones "por debajo de la barrera de los 500.000 barriles diarios", afirman los analistas de DNB Carnegie.

En Kazajistán, el principal yacimiento petrolífero reanudó la extracción el lunes después de una interrupción de una semana. Pero un regreso a los niveles normales de actividad no ocurrirá al menos durante varios días más.