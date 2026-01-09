El PGA Tour presenta su calendario de otoño con paradas en Japón, México y Bermudas

Dos torneos en México y paradas en Japón y Bermudas destacan en el calendario de otoño de ocho competencias del PGA Tour de Estados Unidos, anunciado este viernes.

Los torneos, que se disputarán después del Tour Championship, están orientados a los jugadores que buscan asegurar o mejorar su lugar en el circuito de la próxima temporada.

El calendario del FedEx Cup Fall también incluye la decimosexta edición de la Copa Presidentes, que enfrentará a Estados Unidos con el equipo Internacional (no europeo) del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club, cerca de Chicago.

"Los aficionados pueden esperar historias muy atractivas a lo largo del FedEx Cup Fall, mientras los jugadores intentan asegurar o mejorar su estatus para la siguiente temporada", señaló Tyler Dennis, jefe de competiciones del PGA Tour.

La campaña otoñal comenzará con el Biltmore Championship en Asheville, Carolina del Norte, del 17 al 20 de septiembre.

El Bank of Utah Championship, del 1 al 4 de octubre, será seguido por el Baycurrent Classic la semana siguiente en el Yokohama Country Club, en Japón, y por el Bermuda Championship, del 21 al 25 de octubre, en el Port Royal Golf Course de Southampton.

El Abierto de México, que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Vallarta, pasa del calendario de primavera al de otoño y será seguido por el World Wide Technology Championship, del 5 al 8 de noviembre, en El Cardonal at Diamante, en Los Cabos, un campo diseñado por Tiger Woods.

El cierre de la campaña incluirá el estreno del Good Good Championship, del 11 al 15 de noviembre en Austin, Texas, y el RSM Classic, del 19 al 22 de noviembre en el Sea Island Golf Club de St. Simons Island, Georgia.

Tiger Woods será anfitrión del torneo invitacional Hero World Challenge en las Bahamas, del 3 al 6 de diciembre.

La temporada actual del PGA Tour comenzará la próxima semana con el Sony Open en Hawái.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, iniciará su temporada 2026 la semana siguiente en el torneo The American Express, en La Quinta, California.