El plan de paz de EEUU es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

Un plan de paz estadounidense, respaldado por el presidente Donald Trump y que se está negociando con Rusia y Ucrania, es beneficioso para ambas partes, aseguró el jueves la Casa Blanca, al desestimar las preocupaciones de que recoja muchas de las exigencias de Moscú.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, trabajaron "discretamente" durante un mes en el proyecto, dijo la portavoz Karoline Leavitt a periodistas.

"Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes", declaró.

Para comprender qué estarían dispuestos a hacer Rusia y Ucrania para lograr una paz duradera, "el gobierno está dialogando tanto con una parte como con la otra", añadió.

Se trata de la primera confirmación oficial de la Casa Blanca sobre el borrador del plan, revelado por Kiev más temprano.

"El presidente ucraniano (Volodimir Zelenski) ha recibido oficialmente un borrador de plan de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría revitalizar la diplomacia", declaró la presidencia ucraniana en Telegram.

Añadió que Zelenski planea discutir en los próximos días con Trump las opciones diplomáticas disponibles y los puntos clave necesarios para la paz.

Un alto funcionario que habló el miércoles con la AFP bajo condición de anonimato indicó que Ucrania había recibido una propuesta estadounidense para poner fin a más de tres años de conflicto.

Este plan incluye el reconocimiento de las conquistas rusas en Ucrania, de la cual Moscú ocupa aproximadamente el 20% del territorio.

También exige que se reduzca a la mitad el tamaño del ejército ucraniano y que Kiev renuncie a las armas de largo alcance.

