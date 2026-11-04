El poblado de Cuba que ya lleva más de 100 días sin luz ni agua corriente: sus habitantes cocinan con carbón

La falta de electricidad se convirtió en parte de la vida cotidiana de los habitantes de Cantel, un pequeño poblado de la provincia de Matanzas, en Cuba. Allí, las familias llevan más de tres meses sin un suministro eléctrico estable y deben recurrir a métodos alternativos para cocinar, conservar sus alimentos y mantener sus teléfonos cargados.

Cubanos de Cantel llevan más de 100 días sin electricidad y dependen del carbón para cocinar

Los habitantes de Cantel, una localidad perteneciente al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, acumulan más de 100 días consecutivos sin electricidad, según denunció el periodista Christian Arbolaez en una publicación realizada en su cuenta de Facebook.

La denuncia sobre la crisis en Cantel, municipio de Cárdenas, fue documentada y difundida públicamente por el periodista Christian Arbolaez facebook.com/christian.arbolaez

La situación afecta directamente las condiciones de vida de las familias, que deben organizar sus actividades diarias sin contar con un servicio eléctrico regular.

La denuncia describe un escenario en el que las dificultades ya no se limitan a los apagones habituales. La interrupción prolongada del suministro modificó las rutinas domésticas y obligó a los vecinos a buscar alternativas para resolver necesidades básicas.

Entre los problemas que atraviesa la comunidad se encuentran:

Cocina con carbón : las familias deben recurrir a este combustible para preparar sus alimentos, siempre que tengan dinero para comprarlo y dispongan de comida.

: las familias deben recurrir a este combustible para preparar sus alimentos, siempre que tengan dinero para comprarlo y dispongan de comida. Dificultades para cargar los teléfonos : algunos vecinos dependen de la ayuda de otras personas para conseguir electricidad y mantener sus dispositivos funcionando.

: algunos vecinos dependen de la ayuda de otras personas para conseguir electricidad y mantener sus dispositivos funcionando. Pérdida de alimentos : los refrigeradores dejaron de cumplir su función y ya no permiten conservar los productos perecederos.

: los refrigeradores dejaron de cumplir su función y ya no permiten conservar los productos perecederos. Problemas de humedad y moho : después de tanto tiempo sin funcionar, algunos electrodomésticos presentan deterioro en su interior.

: después de tanto tiempo sin funcionar, algunos electrodomésticos presentan deterioro en su interior. Noches sin alivio: los habitantes también deben soportar las altas temperaturas nocturnas sin las comodidades que permitiría disponer de electricidad.

Habitantes de Cantel reclaman a las autoridades de Cuba

La denuncia de Arbolaez también puso el foco en la falta de respuestas sobre el momento en que podría normalizarse el suministro eléctrico. El periodista cuestionó especialmente un anuncio realizado días antes por Telebandera, medio que había informado sobre los trabajos previstos para solucionar el problema energético que afecta a Cantel.

En esa comunicación, el medio había anticipado que la situación se resolvería “próximamente”. La publicación de Arbolaez cuestionó justamente esa falta de plazos.

Tras más de tres meses sin fluido eléctrico, los electrodomésticos de las viviendas han sufrido graves deterioros internos por humedad y presencia de moho Telebandera en Facebook

El periodista planteó que los términos utilizados pueden representar períodos muy diferentes y que, después de tantos meses de espera, los habitantes necesitan conocer cuándo se concretará efectivamente la reparación.

La incertidumbre se suma a las dificultades materiales que ya enfrenta la comunidad. La ausencia de una fecha concreta para el restablecimiento del servicio prolonga, además, la imposibilidad de organizar una vuelta a la normalidad.

Otro elemento mencionado en la denuncia es el estado de las instalaciones eléctricas. Arbolaez compartió fotografías en las que se observan cables cubiertos por enredaderas, una imagen que utilizó para ilustrar el tiempo transcurrido sin que se normalice el funcionamiento de la infraestructura.

Qué se informó en Cuba sobre el transformador para recuperar el servicio en Cantel

La información publicada por Telebandera unos días antes de la denuncia permite conocer cuáles son los trabajos previstos para intentar resolver los problemas eléctricos que afectan a distintos sectores de la zona de Cuba. El medio informó sobre la instalación de un transformador en la subestación de Calvo y Salud, destinado a reemplazar otro equipo que había resultado dañado.

Para intentar aliviar el colapso energético regional, se reportó la instalación de un transformador de 2500 MW en la subestación de Calvo y Salud Telebandera en Facebook

Según la comunicación, el nuevo dispositivo tiene una capacidad de 2500 MW, inferior a los 4000 MW del transformador anterior. Pese a esa diferencia, la instalación permitiría implementar alternativas para proporcionar electricidad a los clientes de esa parte de la ciudad, que había permanecido afectada durante siete semanas.

El anuncio también incluyó información sobre otra intervención necesaria para recuperar el suministro en Cantel. En ese caso, Telebandera indicó que se esperaba instalar un segundo transformador en la subestación de Salé durante los días siguientes.

El objetivo de esa obra es restablecer el servicio eléctrico desde Salé hasta Cantel, dos sectores que, según el propio medio, llevaban más de tres meses afectados por los problemas de suministro.