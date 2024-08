El poder del streaming: Influenciadores dominan la Convención Demócrata en EEUU

Bebida y comida gratis, fiestas en yates, pleno acceso y podio de honor: el tratamiento privilegiado que la Convención Demócrata le dio a los influenciadores en Chicago contrastó con el de la prensa tradicional, una estrategia de de la campaña presidencial de Kamala Harris para llegar a más electores.

Dentro del United Center, sede de la Convención donde Harris será abanderada como candidata del Partido Demócrata a las elecciones del 5 de noviembre, los influenciadores cuentan con varias salas exclusivas en las que sodas, vino, perros calientes y sanduches de costilla gratuitos.

"Ésta es una de las salas más poderosas", dijo a AFP Benjamin Zamora, un periodista que dejó los medios para dedicarse a sus redes sociales donde suma 6,3 millones de seguidores.

"Muchos de estos creadores de contenido tienen audiencias más grandes que CNN, The New York Times, Univisión, Telemundo, etc", comenta.

Para Zamora la diferencia de trato es lógica: "La Convención Nacional Demócrata ve a los creadores de contenidos como aliados, mientras que la prensa no lo es".

La acreditación de más de 200 influenciadores fue una novedad en esta convención, parte de una estrategia para ampliar la base electoral de Harris, quien tiene una muy reñida pelea por la Casa Blanca frente al republicano Donald Trump.

El acceso dado a los influenciadores contrasta además con el hecho de que Harris no ha dado una entrevista o rueda de prensa desde que Biden la postuló para la candidatura.

"Traer a los creadores de contenido a nuestra convención multiplicará nuestro alcance", dijo Cayana Mackey-Nance, directora de estrategia digital para la cita, en un comunicado a comienzos de mes.

- Dedicación entera -

En los pasillos del United Center una masiva pantalla muestra un carrusel de publicaciones en redes sociales.

Al menos cinco influenciadores entraron en la selecta lista de oradores de la convención, entre ellos el uruguayo Carlos Eduardo Espina, quien se subió al podio el miércoles.

"Es realmente increíble que nos dieran esa oportunidad", dijo a AFP.

"Vemos a Bill Clinton, Joe Biden, y pensamos 'wow, no merecemos estar en el mismo espacio que ellos, pero sí lo merecemos. Tenemos mucho que ofrecer", comentó el joven de 25 años que tiene más de 11 millones de seguidores en sus redes.

En la arena, los influenciadores, cámaras, luces y micrófonos en mano, circulan con más libertad que muchos equipos de prensa, y cuentan con un área reservada en la alfombra azul para entrevistas.

Ya la prensa tradicional se sienta fuera del estadio, sin más lujos que agua, un potente aire acondicionado y wifi.

El trabajo también es diferente, explica Knowa, de 12 años, quien desarmó con argumentos a activistas republicanos como Charlie Kirk y Mike Lindell, empresario y negacionista electoral, en un video que se volvió viral.

"¿Entonces tu fuente es 'confía en mi, hermano'?", dijo un aplomado Knowa a Lindell, quien se inclinaba a la altura del niño para vociferar teorías negacionistas sobre la elección de 2020, cuya derrota Trump aún pone en duda.

Knowa habla con una autoconfianza que muchos no alcanzarán en su vida, y con un carisma que derrite.

Su principal red social es X (47,3 mil seguidores), la prefiere sobre TikTok debido a la posibilidad de que la ametralladora de videos salga del aire en Estados Unidos.

Knowa, cuyo equipo de prensa "no es grande, sólo tres personas", tiene una vara alta en su corta carrera.

Para Knowa la convención demócrata, en donde se ha sentado junto al senador Bernie Sanders y la exdiputada Stacey Abrams, no es el mayor evento de su carrera.

"Diría que fue la Casa Blanca", afirmó Knowa, quien se reunió cinco veces con la vicepresidenta Kamala Harris, por quien hace campaña abiertamente.

La dedicación es entera, dice el joven, quien estudia en casa y no tiene pasatiempos: "Es esto. Lo primero que hago cuando despierto es googlear Kamala Harris".

- "Hospitalarios" -

Pero no todos los influenciadores en la convención están enfocados en política.

Belleza, entretenimiento, estilo de vida: quienes abarcan otras áreas están adaptando sus marcas para incorporar el contenido de la convención.

Blair Iman Ali, con 642 mil seguidores en Instagram, promueve en su canal "Más inteligente en segundos", videos de un minuto y medio sobre una diversidad de temas.

En la convención, entrevistó a la popular gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, con quien intercambió libros y conversó sobre la elección.

"Nos han dado acceso, han sido tan hospitalarios", dijo la joven formada en comunicación.

"Sé que están acomodando a algunos creadores de contenido con alojamiento en hoteles, porque muchos de nosotros somos creadores independientes. (...) Así que creo que han ido más allá de lo que se esperaba", comentó.

