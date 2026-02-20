El portugués André Gomes, exvolante del Barcelona, aterriza en la MLS

Dos días antes del inicio de la liga norteamericana (MLS), el Columbus Crew anunció este jueves la contratación del exinternacional portugués André Gomes.

El volante, de 32 años, se incorpora libre a la franquicia de Ohio tras desvincularse del Lille, con el que apenas tenía minutos en el actual campeonato francés.

Su contrato con Columbus, campeón de la MLS en 2020 y 2023, se extiende hasta junio de 2027, con una opción del club para alargarlo toda la campaña 2027-2028.

"André es un jugador que posee unas habilidades tácticas y técnicas excepcionales, demostradas al más alto nivel del fútbol europeo", resaltó Issa Tall, mánager general de Columbus Crew, en el anuncio.

"La experiencia, el liderazgo y la profesionalidad de André reforzarán nuestro mediocampo y tendrán un impacto en toda nuestra plantilla", auguró.

Columbus, cuya mayor figura es el punta uruguayo Diego Rossi, trata de recuperar el protagonismo perdido tras la marcha del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gran artífice del título ganado en 2023.

Tras una decepcionante segunda etapa en Lille, Gomes intentará aportar la experiencia acumulada en una carrera en la que también transitó por el Benfica, Valencia, Barcelona y Everton.

Con la selección portuguesa disputó 29 partidos y fue parte del plantel campeón de la Eurocopa de 2016.