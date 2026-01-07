El precio del petróleo cae por presión de EEUU para explotar recursos de Venezuela

Los precios del petróleo continuaron retrocediendo el miércoles ante los nuevos anuncios de Washington sobre el futuro de la explotación de las gigantescas reservas de hidrocarburos de Venezuela.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1,22% hasta US$59,96. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, cedió un 2,00% hasta US$55,99.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Caracas entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo", el cual se "venderá a precios de mercado".

Esta decisión "no aumenta el suministro de petróleo de Venezuela, sino que simplemente lo redirige. China, el mayor comprador, tendrá que reemplazar esas entregas", explicó Simon Lack, de la firma Catalyst Energy Infrastructure Fund.

El gobierno estadounidense también anunció el miércoles que Washington controlará "por un período indefinido" la comercialización del petróleo venezolano y que aspiraba a aumentar la producción en el país, hoy de apenas un millón de barriles diarios.

Esta perspectiva de incorporar más barriles a un mercado cuya oferta ya se considera excedentaria, lo que está presionando los precios a la baja.