El presentador republicano de Fox que cambió Nueva York por una mansión en Florida: adiós Adams, hola DeSantis

Sean Hannity, comentarista político y presentador de Fox News, cambió la vida en Nueva York por un nuevo comienzo en Florida. El conductor, de 62 años, anunció su decisión de mudarse al Estado del Sol, gobernado por el republicano Ron DeSantis, tras expresar su descontento con las políticas del estado administrado por el demócrata Eric Adams.

El comunicador adquirió una mansión de US$23,5 millones en Manalapan, una exclusiva localidad del condado de Palm Beach, a unos 30 minutos de West Palm Beach. De acuerdo con The Wall Street Journal, el primer medio de dar a conocer el nuevo hogar de Hannity, la decisión del presentador refleja una tendencia reciente entre figuras públicas que buscan mudarse a Florida, un estado que ha ganado popularidad por su clima cálido, su enfoque político conservador y la ausencia de impuestos estatales sobre la renta.

Sean Hannity es un presentador de Fox News que le ha mostrado su apoyo a Donald Trump durante las últimas elecciones Foto Facebook Sean Hannity

El cambio de Eric Adams por Ron DeSantis

El traslado de Hannity a Florida se alinea con su preferencia por las políticas lideradas por el gobernador republicano Ron DeSantis. En sus programas de radio y televisión, el presentador ha criticado frecuentemente las decisiones políticas de Nueva York, mientras elogiaba las medidas implementadas en Florida.

“Como tantos estadounidenses, me fui de Nueva York para siempre y ahora estoy en un estado con, veamos: un clima más cálido, ley y orden, mejor educación, más libertad, mejor calidad de vida y, ¿adivinen qué? No hay impuesto estatal sobre la renta”, dijo durante un episodio de su podcast The Sean Hannity Show.

A través de su podcast "The Sean Hannity Show", el comunicador ha sido crítico de la administración de Eric Adams en Nueva York Foto Facebook Sean Hannity

“Finalmente, estoy viviendo en un estado que comparte mis valores”, agregó en una de sus transmisiones. En mayo, según The New York Post, el presentador vendió su casa en Oyster Bay, Long Island, por US$13.7 millones, cerrando un capítulo en su vida en el estado de Nueva York.

La mansión de lujo del presentador de Fox News

La nueva residencia de Hannity está ubicada en Manalapan, una isla barrera en la costa este de Florida. Construida en 1990 y renovada recientemente, la mansión de 1114 metros cuadrados cuenta con ocho habitaciones, diez baños y medio, y casi dos acres de terreno frente al mar. Su privilegiada ubicación ofrece vistas tanto al océano Atlántico como al Canal Intracostero.

La mansión se ubica en Manalapan, Palm Beach, Florida Foto Instagram @daniel.petroni.photo

Entre las características destacadas de la propiedad se encuentran:

Piscina estilo resort: climatizada y rodeada de un paisaje natural.

Muelle privado: ideal para disfrutar de actividades náuticas.

Sala de vinos: con una nueva unidad de refrigeración.

Terraza de observación: ubicada en la azotea, con vistas panorámicas.

Espacios interiores amplios: incluyen una sala de estar con ventanales, una cocina moderna y un comedor con vistas al agua.

Las imágenes de la propiedad muestran acabados de lujo, grandes ventanales y una arquitectura que combina el estilo clásico con detalles contemporáneos. Según Realtor, la casa fue renovada recientemente, incorporando pisos nuevos, baños modernos y ventanas resistentes a impactos.

La nueva casa de Sean Hannity cuenta con ocho habitaciones, diez baños y medio, y casi dos acres de terreno frente al mar Foto Instagram @daniel.petroni.photo

Un mercado inmobiliario exclusivo

Manalapan, conocida por su mercado inmobiliario de lujo, ha atraído a numerosas figuras destacadas en los últimos años. La adquisición de Hannity se suma a una tendencia de compra de propiedades multimillonarias en el área. En 2022, Larry Ellison, cofundador de Oracle, compró una propiedad en este sitio por un récord de US$173 millones, según The Wall Street Journal.

El presentador de Fox News adquirió la mansión por US$23.5 millones Foto Instagram @daniel.petroni.photo

El comentarista destacó que su mudanza representa una búsqueda de “libertad” y un rechazo a lo que considera políticas restrictivas en Nueva York. “No tengo planes de regresar a Nueva York. Florida es mi hogar ahora”, afirmó en su pódcast.

Además de su atracción fiscal, el Estado del Sol ha sido un destino popular por su clima cálido, playas y calidad de vida. Manalapan, en particular, combina estos beneficios con privacidad y exclusividad, características que atraen a compradores de alto perfil.