El presidente Biden no recibe tratamiento para Parkinson (Casa Blanca)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no recibe tratamiento para la enfermedad de Parkinson, afirmó este lunes la Casa Blanca.

"¿Ha sido tratado el presidente por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre en rueda de prensa.

dk/bgs/erl/val

LA NACION