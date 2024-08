El producto de belleza de Dollar Tree que es 14 veces más barato que en Sephora

Escuchar

Ante la inflación, los compradores de Estados Unidos recorren locales para encontrar mejores ofertas. Cuando no se puede acceder a las primeras marcas, lo mejor es ver qué productos sirven como sustitutos, mismo que algunos conocedores e influencers califican como “dupes”, debido a que son de calidades similares, pero de costos más accesibles. Eso pasa muchas veces en el rubro de la cosmética, donde Dollar Tree tiene varios artículos más económicos que sus competidoras.

Dollar Tree vende cosméticos a US$1,25 y pueden ser buenos sustitutos para las primeras marcas

El producto de cosmética que es mucho más barato en Dollar Tree

La tienda de descuentos minoristas Dollar Tree es conocida por sus precios accesibles para la gran mayoría del público. A pesar de no ser su especialidad, desde hace décadas comercializa productos de cosmética, belleza y cuidado para la piel. Si bien no comercializa opciones de lujo, destacan estos “dupes”, que al probarlos pueden resultar igual de efectivos que los más caros y renombrados.

Este es el caso del brillo labial hidratante con ácido hialurónico de la marca B-Pure. Dollar Tree lo comercializa a US$1,25 por unidad. El producto, que suele no faltar en carteras y sets de maquillaje, “realza el contorno de los labios y crea brillo”, según se lee en su descripción. Además, viene en una presentación de 2,8 gramos y en dos colores.

Ese artículo de Dollar Tree sería un “dupe” del bálsamo labial con ácido hialurónico LipFuel de la marca Kosasport, que comercializa Sephora. Al ser una marca de renombre, la unidad se vende a US$18. Es decir, más de 14 veces el precio del primero.

Dollar Tree vende cosméticos a US$1,25 y pueden ser buenos sustitutos para las primeras marcas User - www.dollartree.com

¿Qué tan bueno es el maquillaje de Dollar Tree?

Sobre la versión Dollar Tree, hace unos meses, una youtuber especializada en el comercio minorista probó el producto. “Me encanta este empaque, es tan lindo, delgado y simple, la bonita tapa blanca ahí arriba está muy bien”, dijo sobre la presentación. Cuando lo abrió, encontró que el aplicador es igual en calidad al de cualquier otra marca.

“Se siente realmente muy agradable, definitivamente es como una sensación de brillo, pero no es un brillo pegajoso, casi se vuelve un poco más parecido a un lápiz labial”, comentó al colocarse el producto. “Mis primeras impresiones: me encantan”, agregó. “Le doy un gran aplauso y me encanta este color Fire Quartz”, sostuvo en referencia a uno de los dos tonos del producto.

Dollar Tree vende cosméticos a US$1,25 y pueden ser buenos sustitutos para las primeras marcas drazen_zigic - 569649102

Otros diez productos de cosmética que se venden en Dollar Tree a US$1,25

El comercio minorista es conocido por su gran cantidad de ofertas. Estos son algunos de sus productos con mejores reseñas entre influencers.

Adhesivo para pestañas Dramatilash de LA Colors, en presentación de dos unidades

Maquillaje líquido y correctores LA Colors ExpressionsEsmalte de uñas en gel de LA Colors. Una variedad de presentaciones en distintos tonos y colores.

Corrector hidratante para debajo de los ojos B-Pure

Rubor iluminador surtido Essentially Ageless de B-Pure

Lápiz de contorno LA Colors

Sombra de ojos de seis colores LA Colors

Maquillaje corrector LA Colors Conceal Correct

Polvos compactos difuminadores surtidos Essentially Ageless de B-Pure

Bronceadores y rubores LA Colors Expressions

Lápices delineadores de ojos y cejas LA Colors Expressions con sacapuntas, paquete de tres unidades

LA NACION