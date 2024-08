El producto de belleza que Dollar Tree vende a 16 dólares menos que Ulta

Dollar Tree puede ser una mina de oro para los entusiastas de las ofertas, especialmente en artículos de maquillaje y productos para la protección de la piel lo que lo ha convertido en uno de los preferidos de los Hauls de TikTok, con cientos de videos donde los expertos revelan sus últimos hallazgos.

Hace poco tiempo, los clientes más avezados han encontrado productos de belleza de alta calidad, como Flower by Drew Barrymore, con un valor increíble: U$S16 menos que en Ulta.

La cuenta @allthingsdollartree fue una de las primeras en comentar la buena nueva en un video donde la creadora de contenidos relató: “Me quedé sin aliento cuando vi esto. Esta es una botella llena de la base de maquillaje Flower de Drew Barrymore y tenían una buena gama de tonos en mi tienda”, describió.

Junto con ese producto, Flower Beauty, la compañía de Drew Barrymore es una marca de belleza asequible que, según detalla Forbes, “se enorgullece de ser cruelty-free” y ofrece una gama diversa de productos bajo la consigna de que “la belleza debe ser accesible para todos”.

En su recorrida, después de la joya de Flower, @allthingsdollartree continuó hallando unas cuantas gemas que vale la pena tomar en cuenta por su calidad, como unos Nail Polish en colores ideales para recibir el otoño, bombas de baño de Pop Sugar, para armar un relajante spa en casa, y unos perfectos porta cosméticos para mantener todas las compras ordenadas dentro de la cartera.

Otros “imbatibles” de Dollar Tree

Glitteratzi Press + Play Lip de Hard Candy

La experta en productos de belleza I’m Not a Beauty Guru recomienda los productos y cuenta que vienen en 7 tonos “brillantes y vibrantes”, además según destaca son “extremadamente pigmentados y suaves”. Los amantes del nude solo tienen una opción, pero quienes adoran los brillos pueden elegir y probar una gama “muy atrevida”.

Por U$S1.25 Dollar Tree ofrece una amplia variedad de tonos vibrantes

Hace poco tiempo, la tiktoker @beautifulfabfinds encontró una importante cantidad de estos divinos brillos a solo US$1.25. Una oferta que invita a llevarse varios porque Amazon los ofrece a US$ 4.50.

Esponja para el cuidado de la piel de Real Techniques

Según la compañía esta esponja posee la virtud de “tonificar la piel para ayudar a prevenir las arrugas” y lograr una aplicación suave del maquillaje, todo en un solo paso,

Tiene una infusión de colágeno de origen vegetal que se aplica como un tónico “sin esfuerzo para hidratar y mejorar la textura de la piel”, detallan, por lo que es un reemplazo de otro nivel para las tradicionales pads de algodón. Es reutilizable y la infusión de colágeno “puede suavizar la apariencia de líneas finas y arrugas”, concluyen. En Dollar Tree se la puede conseguir por solo US$1.25.

Todos la quieren y Dollar Tree la ofrece a un precio imbatible

En Amazon no bajan de US$6, pero en Dollar Tree son una opción obligada. la tiktoker @alexx_schmutz las encontró en su recorrida y recomendó no dejar de correr a la tienda para abastecerse porque hace tiempo no se las encontraba.

“Recomiendo encarecidamente estas esponjas de Real Techniques, no las ha visto en mucho tiempo”, expresó, compartiendo su hallazgo con el mundo. Sin duda vale la pena seguir su recomendación.

LA NACION