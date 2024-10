El producto para la mesa navideña que en Dollar Tree se consigue a US$1.25 y en Amazon cuesta US$32.99

Los clientes de Dollar Tree, que ya estén pensando en las fiestas y aprovechando las ofertas navideñas antes de la época pico de compras, tienen una gran oportunidad. La tienda sacó a la venta un juego de platos de sitio que prometen convertirse en los protagonistas de la mesa familiar.

Además de que son dorados y elegantes, tienen otro gran atributo: son mucho más barato que un juego de similares características que se vende en Amazon. Es que el gigante de las ventas online, ofrece juego de seis platos de sitio de un modelo similar a U$S 32.99. En tanto, en Dollar Tree se pueden conseguir por solo U$S1.25.

Sobre estos platos de Dollar Tree un cliente afirmó: Hermoso, hizo que mi evento fuera más impresionante, definitivamente volvería a pedir

Las estrellas de cualquier mesa

Dorados y con detalles de ranuras en sus bordes, los platos de sitio de Dollar Tree tienen exactamente las mismas dimensiones que los de Amazon: 33 cm. Si bien hay ciertas diferencias en el color, lo que realmente distingue a los productos son los 30 dólares que se pueden ahorrar por comprarlos en elegir la edición de Dollar Tree.

Los clientes de la tienda que ya los han probado han dejado valoraciones más que elogiosas sobre su performance, lo que siempre es un buen dato para no fallar en la elección. “¡Compré estos para mi boda, se enviaron rápido y se ven perfectos!”, exclamó alguien en una reseña con una calificación de cinco estrellas. “Hermoso, hizo que mi evento fuera más impresionante, definitivamente volvería a pedir”, repitió otro. “¡Fueron geniales! Incluso mejor de lo que esperaba”, escribió un tercero.

Otras oportunidades de Dollar Tree para Halloween

Pero antes de la Nochevieja está Halloween y Dollar Tree no ha omitido ese dato. Desde inicio de año, las decoraciones alusivas han hecho las delicias de los fieles compradores de la tienda. Si todavía faltan elementos para tener la casa decididamente “espeluznante”, Dollar Tree tiene muchas oportunidades en stock.

Un nuevo lanzamiento para Halloween

Entre las destacadas lanzó una oferta de decoración de calabaza que es la imitación perfecta de un producto de Pottery Barn, aunque mucho más económico.

El ahorro en este caso es sorprendente: 99 %. Una cifra que no deja a dudas. ¿El precio en Dollar Tree? U$S 1.25 contra los 179 que vale en Pottery Barn. Dollar Tree tiene tres modelos diferentes: calabazas, esqueletos o fantasmas. Si el hogar es grande, ¿por qué no llevar uno de cada uno?

Las estatuillas de figuras de Halloween apiladas de Pottery Barn

De hecho, según las reseñas, esa ha sido la decisión de muchos clientes de la tienda que no han dudado en destacar su felicidad con este gran hallazgo. “Estoy seguro de que hay algunos lugares ocultos para agregar esto por diversión… baño de visitas, buzón para el cartero”, escribió un consumidor.“Acabo de comprar los fantasmas porque su sonido ‘O-O-o-o-o-h’ era bueno. No sé si las calaveras o las calabazas hacen un sonido diferente, ya que no estaban conectadas con un botón de ‘probar’ en mi tienda”, agregó otro y un tercero detalló: “Compré 1 de cada uno de estos en mí Dollar Tree local, son muy divertidos”.

