El PSG quiere "redondear una temporada histórica", dice Luis Enrique

Paris Saint-Germain quiere "redondear" la mejor temporada de su historia ganando el domingo el Mundial de Clubes, dijo este viernes su entrenador, Luis Enrique, quien sin embargo advirtió que su rival, Chelsea, será todo menos un "trámite".

"Llegamos con muy buenas sensaciones. La temporada ha sido fantástica y para nosotros es importante acabar esta temporada histórica de la mejor manera posible. Hemos hecho historia en París y queremos seguir haciendo historia ganando el partido del domingo", dijo en rueda de prensa en el MetLife Stadium, palco del juego por el título.

El timonel español, artífice de la primera conquista de la Liga de Campeones de Europa para el PSG, advirtió empero de la dificultad que sus dirigidos tendrán para derrotar a los Blues en el estadio de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

"Para nada será un partido trámite, ni fácil ni nada que se le parezca. Así que nosotros vamos a afrontar ese partido al 100 de nuestro nivel actual e intentando redondear una temporada histórica", manifestó.

"Por la manera en que defienden, atacan, creo que se puede ver con claridad el nivel que tienen con el balón. Va a ser complicado porque, en mi opinión, son similares a nosotros en los aspectos más importantes del juego", agregó.

- "Mejor" temporada como DT -

Luis Enrique, de 55 años, destacó la "temporada sensacional" del cuadro londinense, que ganó la Conference League, su primer título desde 2021, y quedó cuarto en la liga de Inglaterra. También consideró al italiano Enzo Maresca, DT del Chelsea, uno de los entrenadores cuyo fútbol "es más atractivo de ver".

El timonel ibérico aseguró que la campaña actual, en la que ganó la liga, supercopa y copa francesas, es la "mejor" de su carrera en los banquillos.

"Pero hay que ganar el partido de mañana para redondearla. Aun así, en una final hay un perdedor, hay un ganador, eso no significa que el perdedor lo haya hecho mal", indicó. "Volveremos a perder en algún momento, porque el fútbol de alto nivel tiene esto, pero creo que el camino es claro para todos".

Luis Enrique reiteró su deseo de que el atacante francés Ousmane Dembélé conquiste el Balón de Oro, aunque aseguró que la fuerza del PSG es que "la verdadera estrella sea el equipo".

"No queremos solo una estrella, queremos once. Eso es lo que tenemos nosotros ahora mismo, y no diría once, diría trece, catorce, quince", apuntó.

- "Oportunidad de oro" -

Por su parte, el capitán Marquinhos destacó el "nivel excelente" en el que han jugado en los últimos meses y que la posibilidad de vencer la final del primer Mundial de Clubes de 32 equipos es una "oportunidad maravillosa" que no pueden dejar pasar.

"Somos muy conscientes de la importancia de este partido, es una oportunidad de oro. No sabemos cómo serán las cosas de aquí a cuatro años (cuando se celebrará la próxima competición), ni si tendremos otra oportunidad de jugar en este campeonato.

Desde el primer día tuvimos eso en mente", aseguró. El defensor brasileño consideró que ganar el título "convertiría a la temporada en perfecta, difícil de repetir", debido a que incluyó exhibiciones, como las goleadas 5-0 ante Inter de Milán en la final de la Champions y el 4-0 contra Real Madrid en la semi mundialista. "Hemos tenido algunos buenos partidos y algunas grandes victorias, pero creo que es una trampa hablar de juegos anteriores. Cada partido tiene su propia historia", aseveró. "En una final como esta, es mitad y mitad para cada uno". raa/ag