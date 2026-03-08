El "pueblo iraní", no Trump, quien debe elegir a su nuevo líder, dice ministro de Exteriores iraní

Debe ser "el pueblo iraní", y no Donald Trump, quien elija a su nuevo líder, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y exigió que el presidente estadounidense se disculpe por iniciar la guerra en Medio Oriente.

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Abbas Araghchi en el programa "Meet the Press" de la NBC, después de que Trump afirmara el jueves que debería participar en la elección del próximo líder supremo de Irán.

Araghchi también afirmó que el mandatario republicano "Debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".