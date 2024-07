El revuelo por la candidatura de Biden no cede; el senador Manchin pide su reemplazo

WASHINGTON (AP) — El revuelo por la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden no mostró signos de disminuir el domingo cuando un quinto senador lo instó a retirarse de la carrera y dejar que los demócratas lleven a cabo un “proceso abierto” para un nuevo candidato. La campaña de Biden reconoció que hay “opiniones diferentes”, pero dijo que el partido se unirá para derrotar al republicano Donald Trump.

El senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, un independiente que consideró postularse a la Casa Blanca este año y que como demócrata a menudo se oponía al liderazgo de su partido, fue el legislador más reciente en sugerir que Biden se concentre en los meses restantes de su presidencia, aunque el mandatario de 81 años ya dijo que regresará a hacer campaña esta semana, después de aislarse en su casa de playa en Delaware debido a que le diagnosticaron COVID-19.

“Tomé la decisión con gran pesar de que creo que es hora de pasar la antorcha a una nueva generación”, dijo Manchin el domingo en una serie de noticieros.

Casi tres docenas de demócratas en el Congreso han dicho que es hora de que Biden abandone la carrera. Cuatro senadores —Peter Welch de Vermont; Jon Tester de Montana; Martin Heinrich de Nuevo México, y Sherrod Brown de Ohio— han dicho que el presidente demócrata debería abandonar su campaña.

La actuación de Biden en el debate a finales de junio planteó dudas abiertas sobre su capacidad para derrotar a Trump, pero el equipo del presidente ha expresado que Biden está determinado a ganar un segundo mandato.

“A diferencia de los republicanos, somos un partido que acepta —e incluso celebra— diversas opiniones, pero al final, definitivamente nos uniremos para vencer a Donald Trump este noviembre”, dijo la portavoz de la campaña de Biden, Mia Ehrenberg.

Manchin señaló que confiaba en que Biden tenía la capacidad de cumplir su mandato, pero también señaló lo que implica una campaña.

“Estoy realmente preocupado por la salud y el bienestar del presidente”, dijo Manchin, quien se volvió independiente en mayo, después de décadas como demócrata.

Por su parte, Biden ha dicho que está listo para regresar a la campaña esta semana y contrarrestar una “visión oscura” expuesta por Trump. Biden insiste en que puede derrotar a Trump como en 2020 y se ha estado reuniendo con familiares y asesores mientras se resiste a los esfuerzos para que deje la contienda.

La campaña de Biden promovió el domingo una carta conjunta de los jefes del Partido Demócrata en siete estados indecisos donde instan a los demócratas a unirse en torno al presidente y dejar de centrarse en sus debilidades políticas.

“Entendemos la ansiedad. Pero el mejor antídoto contra la ansiedad política es actuar. No puedes frotarte las manos cuando estás arremangándote”, dijeron los presidentes del partido en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada.

No obstante, Manchin dijo que Biden debería despejar el camino para otros demócratas y pasar el resto de su mandato como “el presidente que siempre quiso ser, ser capaz de unir al país, volver a unirlo, poder tal vez pasar todo su tiempo resolviendo los problemas de Gaza y llevar la paz a Gaza y a Oriente Medio. También poder dedicar su tiempo a reforzar la capacidad de Ucrania para defender y ganar su libertad, y luego poder mostrar al resto del mundo la transferencia ordenada de poder de la superpotencia del mundo”.

Agregó que “el Partido Demócrata necesita un proceso abierto” para elegir un nuevo candidato. Manchin dijo que no estaba tratando de reemplazar a la vicepresidenta Kamala Harris. “Se trata de una competencia sana”, señaló el legislador.

Pero el brazo normativo del Comité Nacional Demócrata sigue adelante con los planes de realizar una votación virtual antes del 7 de agosto para nominar al candidato presidencial, antes de la convención del partido a finales de mes en Chicago.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, también advirtió que un esfuerzo por reemplazar a Biden como candidato podría acarrear desafíos legales, dado que unas 14 millones de personas ya votaron por él en las primarias demócratas en todo el país.

“Sería incorrecto, y creo que ilegal, de acuerdo con las reglas de algunos de estos estados, que un puñado de personas entraran en una trastienda y cambiaran las cosas porque ya no les agrada el candidato. No es así como se supone que debe funcionar”, afirmó.

Manchin dio entrevistas en “State of the Union” de CNN; “This Week” de ABC y “Face the Nation” de CBS. Johnson estuvo en ABC y CNN.

