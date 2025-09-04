El sector servicios vuelve a crecer en Estados Unidos en agosto, por encima de lo previsto

La actividad del sector servicios repuntó en agosto en Estados Unidos, alcanzando un nivel superior al previsto por los analistas, pero el rubro empleo continuó descendiendo, según el índice publicado este jueves por la asociación comercial ISM.

De acuerdo a la encuesta mensual de ISM, el índice que mide esta actividad subió al 52% en agosto, en comparación con el 50,1% de julio, el tercer mes consecutivo de crecimiento.

Los analistas habían pronosticado una recuperación de la actividad en agosto pero más moderada, del orden del 50,8%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Sin embargo, aunque el índice ha subido, aún se encuentra por debajo del promedio observado en los últimos 12 meses.

“El índice de agosto mostró mayor fortaleza, gracias a una mayor expansión de la actividad empresarial y de los nuevos pedidos. Dejando de lado estos aspectos, el subíndice de empleo se ha contraído nuevamente, mientras que la cartera de pedidos se encuentra en su nivel más bajo en 16 años”, dijo el director de la encuesta, Steve Miller, en un comunicado de prensa.

Entre los aspectos positivos, el subíndice vinculado a la actividad empresarial se mantiene por encima del 50%, lo que marca el límite entre la expansión y la contracción de la actividad, y lo ha hecho de forma constante desde mayo de 2020.

Los nuevos pedidos aumentaron fuertemente, del 50,3% en julio al 56% en agosto, lo que puede ser alentador para la actividad futura.

El subíndice de precios disminuyó a su vez ligeramente, pero se mantiene en un nivel elevado, en 69,2%.

La cartera de pedidos sigue siendo de todas maneras escasa, y el subíndice continúa bajando, hasta 40,4%, desde el 44,3% del mes anterior, su nivel más bajo desde mayo de 2009, tras la crisis financiera de 2008.

En cuanto al subíndice de empleo, disminuyó por tercer mes consecutivo y se ha contraído durante cinco de los últimos seis meses.

