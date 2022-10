El selecto café de argentinos en Fort Lauderdale que eligió la primera dama de Estados Unidos

escuchar

MIAMI.- Hace cuatro meses, Jorgelina Ghioldi y su marido Diego sacaban la visa de inversión en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, para poner un café en Miami. La zona elegida fue al oeste de Fort Lauderdale, en el barrio de Plantation. Así abrió Helena’s Coffee, en junio pasado, con mucho esfuerzo, y atendida por sus dueños.

Ayer, Jorgelina se tomó el día. Estaba por salir a la playa cuando recibe un llamado de su marido, que no habla demasiado inglés, y estaba trabajando. El local estaba lleno de gente, y alguien le estaba diciendo algo que él no lograba entender. Jorgelina pensó que sería un pedido de cotización para catering, pero la voz del otro lado de la línea le dijo: “Soy de la Casa Blanca y es para avisarle que está viniendo la esposa de Joe Biden a la cafetería”.

La llegada de Jill Biden a Helena's Coffee, una cafetería propiedad de argentinos en Fort Lauderdale

“Primero creí que me estaba cargando. Para nosotros, que somos nadie en este país, estamos recién llegados para tratar de vivir un poco mejor, nos encontramos con esto. Me dijo que le avisara a mi marido lo que iba a pasar, porque había que informarle a la gente que los iban a registrar, y también a los que entraran”, expresó Ghioldi, quien luego añadió: “Cuando me volvió a pasar el teléfono con mi marido y le conté, me hizo dudar, me decía: ‘¿Estás segura de que es del presidente de Estados Unidos?’”. Su marido entró en pánico, el local estaba lleno de gente, se había cortado la luz tiempo antes y el aire acondicionado aún no llegaba a enfriar todo el lugar. “¡No hay ni dónde sentarse!”, le replicó desesperado.

Jill Biden entró y saludó, se sacó algunas fotos, se pidió un café en la barra y se fue a sentar a su mesa, junto con Debbie Wasserman Schultz, una autoridad local. Algunos se acercaron a hablar con ella, mientras aquellos que entraban al local los revisaban y les pasaban detector de metales. La primera dama no terminó el café, pidió un vaso descartable, se lo traspasó y se fue.

Jill Biden visitó Helena's Coffee, una cafetería propiedad de argentinos en Fort Lauderdale

“No sabemos por qué eligió nuestro café. Creo que es por la campaña -el 3 de noviembre son las elecciones de medio término-, ella estuvo cerca en un evento para concientizar sobre el cáncer de mama. Pero cómo llegaron a nosotros, no lo sé”, manifestó la mujer, que posteriormente añadió: “Tienen Starbucks, tienen un montón de lugares cerca para ir. Mis amigos me aseguran que antes de venir nos investigaron, nos vieron en redes sociales. Somos argentinos, hace cuatro meses que estamos acá, yo no puedo ni votar, y vienen a mi café. Para nosotros fue un orgullo”, remató Jorgelina.

Como parte de la campaña, Joe Biden también ha aparecido intempestivamente en un restaurante de inmigrantes. Hace dos días llegó al mexicano Tacos 1986, en Los Ángeles, California, donde pidió una quesadilla de pollo y dejó atónitos a los empleados.