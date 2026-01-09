El ugandés Kiplimo busca su tercera corona mundial consecutiva en cross country

El ugandés Jacob Kiplimo, vigente campeón del maratón de Chicago, buscará este sábado en Tallahassee, Florida, conquistar su tercer título consecutivo en la prueba masculina del Campeonato Mundial de Cross Country.

Kiplimo podría convertirse en apenas el cuarto atleta en lograr tres coronas mundiales consecutivas de cross country, tras el etíope Kenenisa Bekele (2002-2006) y los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989).

El fondista ugandés fue subcampeón del maratón de Londres el año pasado con un tiempo de 2h03:37 en su debut en los 42,195 km, antes de imponerse en Chicago con 2h02:23. Desde entonces no ha vuelto a competir de cara a la cita en el Apalachee Regional Park.

Su principal rival volverá a ser el etíope Berihu Aregawi, subcampeón mundial de cross country detrás de Kiplimo en las dos últimas ediciones. En 2023 perdió el duelo en los 10 km por nueve segundos y en 2024 por apenas tres. Aregawi también fue segundo en los 10.000 m en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El etíope Bereket Nega, ganador de las pruebas selectivas de su país, y el keniano Daniel Ebenyo, subcampeón mundial de media maratón, también figuran entre los aspirantes al título.

Entre los europeos destacan el francés Jimmy Gressier, vigente campeón mundial de los 10.000 m, y el español Thierry Ndikumwenayo, campeón europeo, mientras que el sudafricano Adriaan Wildschutt, récord nacional de media maratón, afrontará su debut en un Mundial de cross country.

En la rama femenina, la keniana Beatrice Chebet, doble campeona defensora, se retiró de la competencia. Su agente informó que la atleta tomará una pausa por maternidad en 2026.

Sin la campeona olímpica vigente de 5.000 y 10.000 m, su compatriota Agnes Ngetich, plusmarquista mundial de 10 km en ruta, emerge como una de las principales candidatas para darle a Kenia su décimo título consecutivo en el Mundial femenino de cross country.

Ngetich fue tercera detrás de Chebet en 2023 y cuarta en el barrido keniano de los cuatro primeros puestos en 2024, además de finalizar cuarta en la final de los 10.000 m del Mundial de Tokio.

La atleta no ha competido en cross country desde su victoria en casa en el Sirikwa Classic, en febrero pasado.

Maurine Chebor, de 21 años, ganadora de las pruebas selectivas kenianas en octubre, se suma junto a la subcampeona Brenda Jepchumba Kenei como esperanzas de prolongar el dominio de su país.