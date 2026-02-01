El último pacto nuclear entre Rusia y EEUU expira, ante el silencio de ambas potencias

A menos que haya un cambio de última hora, el último tratado mundial que restringía el despliegue de armas nucleares, acordado por Estados Unidos y Rusia, llegará a su fin este jueves

El llamado Nuevo START, último tratado nuclear entre Washington y Moscú tras décadas de acuerdos que se remontan a la Guerra Fría, expira, y con él las restricciones a las dos principales potencias nucleares.

Esta expiración aumenta el riesgo de proliferación nuclear en un contexto global altamente volátil

El presidente ruso, Vladimir Putin, sugirió en septiembre una prórroga de un año del Nuevo START.

Cuando un periodista le preguntó a su homólogo estadounidense Donald Trump al respecto, éste respondió que una prórroga le "parece una buena idea", pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada

En julio, el líder republicano había afirmado que "cuando se eliminan las restricciones nucleares, se trata de un problema importante para todo el mundo"

Pero en octubre, sorprendió al mundo al pedir que Estados Unidos reanudara las pruebas nucleares por primera vez en más de 30 años, aunque no está claro si lo llevará a cabo

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, dijo a AFP que a Trump le gustaría ver "límites a las armas nucleares e involucrar a China en las conversaciones sobre control de armamentos".

La forma de lograrlo, dijo el funcionario, será aclarada por el mandatario "a su debido tiempo"

Jon Wolfsthal, director de riesgo global de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo que Trump y Putin podrían descolgar el teléfono y acordar de inmediato la extensión del Nuevo START.

"Esta es una oportunidad fácil que el gobierno de Trump debería haber aprovechado hace meses", dijo.

Wolfsthal es uno de los expertos que participan en el "Reloj del Juicio Final", que simboliza la cercanía de la humanidad a la destrucción. Recientemente se adelantó la hora del reloj, en parte debido a la desaparición del Nuevo START

- ¿"Formalidad vacía"? -

En 2023, Rusia suspendió un elemento clave del Nuevo START, que permitía las inspecciones, debido al fuerte deterioro de las relaciones con la administración del presidente estadounidense Joe Biden por la invasión rusa de Ucrania.

Alexander Khramchikhin, analista militar ruso, dijo que las dos potencias ya habían indicado que harían lo que quisieran.

"Está claro que el tratado ha llegado a su fin", afirmó. "Es solo una formalidad vacía que desaparecerá"

Vassily Kashin, director del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales en Moscú, dijo que Rusia observaría si Estados Unidos aumenta su arsenal nuclear y, de ser así, reaccionará.

"Pero si los estadounidenses no toman medidas drásticas, como la instalación de ojivas, lo más probable es que Rusia simplemente espere, observe y guarde silencio", dijo

- El factor China -

El tratado Nuevo START limitó a Rusia y Estados Unidos a un máximo de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas cada uno, una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior establecido en 2002.

También limita el número de lanzadores y bombarderos pesados a 800 para cada país, aunque esta cantidad sigue siendo más que suficiente para destruir la Tierra

Durante su primer mandato, y ante la inminente expiración del Nuevo START, Trump insistió en que un nuevo tratado incluyera a China, cuyo arsenal está creciendo rápidamente, aunque todavía es considerablemente menor que el de las otras dos potencias

Francia y el Reino Unido, aliados de Estados Unidos, también poseen arsenales nucleares, aunque a menor escala, mientras que India, Pakistán, Israel y Corea del Norte tienen armas nucleares, pero no forman parte de los acuerdos internacionales