El uruguayo Pablo Moreira asume el banco del Revolution de la MLS

El New England Revolution anunció este lunes la salida de su entrenador, Caleb Porter, y su relevo de forma interina por el uruguayo Pablo Moreira durante el resto de temporada de la liga norteamericana (MLS).

Moreira, de 40 años, fue asistente de Porter en tres equipos distintos desde 2013 y lo auxilió en la conquista de los títulos de la MLS de 2015 con el Portland Timbers y de 2020 con el Columbus Crew.

El técnico uruguayo, hijo del exinternacional charrúa José "Chico" Moreira, acompañó a Porter en su aterrizaje en el Revolution al inicio de la temporada de 2024 en reemplazo del veterano exseleccionador estadounidense Bruce Arena.

En ese curso New England no clasificó a los playoffs, al terminar en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, y en esta campaña va camino de quedar fuera otra vez.

El equipo propiedad de Robert Kraft, dueño también de los New England Patriots de la NFL, está situado en la undécima posición a 10 puntos de la zona de acceso a playoffs con solo cuatro jornadas por disputar.

gbv/raa/