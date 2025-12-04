El uso de Signal por parte de Hegseth puso en riesgo a fuerzas estadounidenses (inspector del Pentágono)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó la aplicación de mensajería comercial Signal para discutir ataques en Yemen, lo que puso en riesgo información sensible y podría haber comprometido la seguridad de las tropas, informó el jueves el organismo independiente de supervisión del Pentágono.

"El secretario envió información no pública del Departamento de Defensa que identificaba la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura", dijo la oficina del inspector general en un informe.

"El uso de un teléfono celular personal para realizar tareas oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa a través de Signal implica el riesgo potencial de comprometer información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal del Departamento de Defensa y a los objetivos de la misión", añadió.

