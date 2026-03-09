El venezolano Carmona anota doblete en triunfo de Montreal sobre Red Bulls en MLS

El Montreal saboreó su primer triunfo de la temporada en la tercera fecha de la MLS al imponerse 3-0 este domingo sobre New York Red Bulls, con una actuación estelar del venezolano Wikelman Carmona, autor de dos goles y clave para la victoria del club canadiense.

Duramente criticado por su arranque de temporada, el Montreal busca revertir la mala campaña de 2025, en la que ganó apenas seis de 35 compromisos, y encontró en este partido un respiro para recuperar confianza y resultados positivos.

Carmona, de 23 años y en su primera temporada con Montreal, anotó precisamente frente al equipo que le dio su primera oportunidad en Estados Unidos, donde disputó más de 100 partidos.

Tras el gol inicial del ghanés Prince Owusu desde el punto penal al minuto 8, Carmona amplió la ventaja con un tiro libre al minuto 44 y selló la victoria al minuto 68 aprovechando una mala salida de la defensa de Nueva York, dejando el marcador en 3-0.

En señal de respeto hacia los aficionados presentes en el Sports Illustrated Stadium en Harrison (Nueva Jersey), el venezolano decidió no celebrar sus goles.

A pesar de dominar la posesión con un 64% y rematar siete veces al arco rival, los Red Bulls no lograron concretar ninguna de sus oportunidades, mientras Montreal mantuvo su arco en cero después de haber permitido ocho goles en sus dos primeros partidos de la temporada.

Con esta victoria, Montreal suma sus primeros tres puntos y asciende a la décima posición en la Conferencia Este, dando un primer paso para dejar atrás un inicio de campaña complicado.

Toronto sorprende a Cincinnati

En el cierre de la tercera jornada de la MLS, Toronto FC derrotó por 1-0 a Cincinnati con un gol de Daniel Sallói al minuto 85 en el TQL Stadium, logrando su primera victoria de la temporada 2026.

Sallói, de 29 años, recibió un pase filtrado por el sector izquierdo, ingresó al área y definió con un remate cruzado para vencer al arquero Román Celentano, asegurando los tres puntos para los canadienses en un partido de pocas oportunidades.

Cincinnati no contó con el brasileño Evander en el once titular por lesión en los isquiotibiales, aunque ingresó al minuto 74, mientras que el colombiano Emilio Aristizábal fue el jugador más insistente para Toronto, intentando abrir el marcador antes del gol de Sallói.

Sin Josh Sargent, flamante fichaje de Toronto valorado en cerca de US$22 millones, el equipo canadiense logró su primer triunfo del año.