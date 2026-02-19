El Whitecaps de Müller se atasca ante costarricense Cartaginés en Concachampions

Vigente subcampeón del torneo, el Vancouver Whitecaps vivió el miércoles un gris estreno en la nueva edición de la Copa de Campeones de la Concacaf al empatar 0-0 en su visita al Cartaginés de Costa Rica.

El alemán Thomas Müller, líder del equipo canadiense, arrancó desde el banco en este partido de ida de la primera ronda, disputado en la localidad de Cartago.

La escuadra de la liga norteamericana (MLS) dispuso del 75% de la posesión de balón y disparó hasta en 16 ocasiones pero no logró romper el muro del combinado tico, ganador de esta competencia en 1994.

El defensor uruguayo Mathías Laborda gozó de una de las ocasiones más claras de los visitantes al borde del descanso, cuando no logró remachar un potente tiro de falta que le llegó en el corazón del área.

Ante el dominio estéril de Vancouver, el técnico danés Jesper Sorensen ingresó en el minuto 66 a Müller sobre el césped del estadio Fello Meza.

Pero la presencia del excapitán del Bayern Munich tampoco afinó la puntería del ataque del Whitecaps.

Vancouver, derrotado en la pasada final de la MLS por el Inter Miami de Lionel Messi, tendrá que definir la clasificación en el juego de vuelta del 25 de febrero frente a su público.

- Uruguayo Damiani golea para Philadelphia -

Los otros dos partidos del miércoles sí registraron triunfos claros de franquicias de la MLS como visitantes.

El Philadelphia Union machacó 5-0 al Defence Force FC de Trinidad y Tobago con un doblete del uruguayo Bruno Damiani.

El exdelantero de Nacional cerró la goleada en Puerto España con un disparo desde el borde del área en el minuto 69 y un penal convertido en el 81.

Anteriormente convirtieron el estadounidense Milan Iloski en el minuto 29, el ghanés Ezekiel Alladoh (32') y el sudafricano Olwethu Makhanya (64').

"Anotar cinco goles y mantener el arco en cero es todo lo que un entrenador puede pedir", dijo a la prensa el técnico de Philadelphia, Bradley Carnell.

Por su lado, el FC Cincinnati tuvo otra noche plácida en la República Dominicana con un triunfo 4-0 frente al O&M FC.

El estadounidense Tom Barlow (12'), el togolés Kevin Denkey (33') y el marroquí Ayoub Jabbari (86' y 93'), por partida doble, festejaron en una noche que pudo ser más dura para los locales en Santiago de los Caballeros de no ser por una gran actuación del arquero dominicano Omry Bello.