Embajador de EEUU en Israel critica duramente al primer ministro británico

El embajador de Estados Unidos en Israel arremetió este viernes contra el primer ministro británico, Keir Starmer, diciendo que el Reino Unido habría perdido la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi si él estuviera al mando del país.

Starmer es uno de los dirigentes opuestos al plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza.

“¿Se espera que Israel se rinda ante Hamás y los alimente, aunque los rehenes israelíes estén siendo desnutridos?”, se preguntó el embajador Mike Huckabee en la red social X.

“¿Se rindió el Reino Unido a los nazis y les lanzó comida? (...) ¡Si usted hubiera sido primer ministro, el Reino Unido hablaría alemán!”, añadió.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el jueves por la noche un plan para "derrotar" a Hamás y "tomar el control" de la ciudad de Gaza, devastada por la guerra y en medio de una grave crisis humanitaria.

“Esta acción no hará nada para poner fin a este conflicto ni para ayudar a asegurar la liberación de los rehenes”, reaccionó Starmer. “Solo traerá más derramamiento de sangre”, añadió.