Emigraron de la Argentina, viven en EE.UU. y ganan US$200 semanales con un trabajo al que pueden aplicar los jóvenes

Debido al contexto actual en la Argentina y con los precios en constante aumento, algunos jóvenes deciden emigrar en busca de nuevas oportunidades. El programa au pair, con destino a EE.UU., es el elegido por la mayoría para comenzar una nueva vida con sueldos semanales y un techo asegurado que cubre las necesidades básicas.

Stefania Ramírez, de 23 años, y Lara Beker, de 24, confiaron en el programa para experimentar el gran sueño americano a su manera. Su trabajo se basa en cuidar a niños y ganan 200 dólares semanales, dinero que utilizan para cubrir sus gastos personales.

Lara Beker confió en el programa para conocer nuevos lugares y enriquecerse de la cultura Cortesía: Lara Beker

Las dos jóvenes eligieron Cultural Care, catalogada como la organización au pair más grande del mundo. “Es una de las empresas con más familias registradas. Está bueno porque en el caso de tener algún inconveniente con la familia y buscar una nueva, hay más posibilidades de no tener que regresar a la Argentina”, expresó Lara en diálogo con LA NACION. Stefania coincidió y agregó que, como “tiene mucha trayectoria”, eso le daba tranquilidad.

La experiencia au pair: tareas y requisitos

Stefania terminó el curso de azafata en su país natal, con el objetivo de trabajar en el aeropuerto y vivir viajando. Lo único que se lo impedía era el nivel de inglés exigido, que debía ser uno elevado. “Estuve tomando clases de inglés con una profesora particular, pero es necesario hablarlo fluido. Eso fue lo que me motivó a venir a Estados Unidos: aprender inglés, viajar y conocer la cultura”, manifestó.

La primera familia con la que convivió fue una de Seattle, en Washington, donde se hizo responsable de dos niños pequeños. El trabajo era de lunes a viernes, con horarios variados. Su tarea era prepararles el desayuno, llevarlos y traerlos de la parada de bus durante la temporada escolar, darles los snacks y acompañarlos a las clases particulares o a juntarse con sus amigos, dependiendo el día. “Era una rutina muy fácil, a veces jugábamos en la casa”, compartió en la entrevista.

Stefania trabaja cuidando a tres chicos de lunes a viernes Cortesía: Stefania Ramírez

La rutina de Lara no difería mucho. La joven pasó de tener una marca de ropa y estudiar moda en la Universidad de Palermo a cuidar de niños en Virginia. Durante sus horarios laborales, lavaba la ropa de los pequeños, los llevaba en auto al colegio y jugaba un rato con ellos hasta que regresaban sus padres. “Si alguien quiere entrar al programa au pair, le aconsejo que le gusten los chicos, porque van a trabajar cinco días a la semana, todo el día, con ellos”, manifestó.

La paga mínima que ofrece la empresa en la que viajaron es de US$195,75 semanales, aunque las familias suelen redondearlo a 200 dólares. Además, deben ofrecer hospedaje, alimentación y dos semanas de vacaciones pagas.

La edad “límite” para trabajar como au pair en EE.UU.

Aunque parezca prometedora la oferta, hay ciertos requisitos que se deben cumplir para poder aplicar. De acuerdo a la página web de Cultural Care, el solicitante debe tener licencia de conducir, el secundario completo, experiencia de al menos 200 horas con niños a su cargo y una edad entre los 18 y 26 años.

“El proceso para anotarme lo arranqué a fines de 2022. Tardé cinco meses en obtener el registro de conducir, juntar la experiencia con los niños y conseguir familia”, comentó Ramírez. Y agregó: “El trámite dentro de todo es sencillo. Hay chicas que consiguen familia rápidamente y otras que prefieren esperar un tiempo y seguir evaluando sus opciones. Lo más complicado es sacar la visa, que se hace una vez que escojas familia”. La visa requerida es la J-1, la cual se emite para aquellas personas que quieran ingresar al país mediante un programa de intercambio.

Lara Beker junto a sus padres, durante su visita a Estados Unidos Cortesía: Lara Beker

Lejos de casa y sin familia, verdaderos desafíos en EE.UU.

En cuanto a las complicaciones que tuvieron que atravesar en su llegada a Estados Unidos, Lara enumeró dos: el choque cultural y el idioma. “Aunque estamos muy acostumbrados a consumir industria ‘yankee’, llegué y me sentí en otro mundo. Estoy en un suburbio, hasta por cómo me visto me siento diferente al resto”.

Ramírez tuvo una experiencia similar. “Uno viene a trabajar, te debes adaptar a la diferencia cultural. Podés tener un buen nivel de inglés, pero llegás y la cosa es distinta. Los estadounidenses hablan muy rápido y utilizan abreviaturas y slangs”, añadió.

Stefania Ramírez terminó el curso de azafata en la Argentina y se inscribió como au pair con el objetivo de viajar a EE.UU., y mejorar su manejo del inglés mientras trabajaba Cortesía Stefania Ramírez

La experiencia de au pair puede ser gratificante, pero elegir una buena familia es una lotería. Durante su primer año, Lara tuvo que cambiar de familia dos veces. La primera por agresiones físicas. La segunda estaba por vencer el contrato, pero tuvo la suerte de poder renovar con una tercera familia, con la que convive actualmente en Maryland.

Stefania también pudo renovar contrato por otro año, mudándose a Chicago. “La gente se tiene que animar, es una linda experiencia. Podés tener un muy buen año, muchos amigos, conocer muchos lugares, viajar y ahorrar, pero tenés que estar preparada para el cambio. Siempre se extraña la Argentina, pero es muy enriquecedor para el futuro, la vida y vos mismo”, aconsejó.

Lo que más le sirvió para sentirse un poco más “en casa” y adaptarse al gran cambio fue conocer otros compañeros del programa. “La mayoría de mis amigos son argentinos. Crecimos, aprendimos y exploramos juntos. Tener un buen grupo de gente que te acompañe, más sabiendo que estás lejos de tu país, es una gran ayuda”, cerró.

Sol Gatopoulos