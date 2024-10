Emigró a EE.UU. en busca del sueño americano y tiene green card, pero lleva meses sin trabajo: “¿Soy la única?”

Natalia Davis, una joven inmigrante que vive en Seattle, Estados Unidos, compartió en TikTok su frustración por no conseguir empleo. A pesar de tener la residencia legal, ni ella ni su esposo, que es ciudadano estadounidense, lograron obtener trabajo luego de varios meses de búsqueda. “¿Soy la única que está pasando por esto?”, preguntó en su video.

“Ni siquiera a los gringos les están dando trabajo”

En su clip, la joven -cuya cuenta en esa red social es @nataliadavis928- describió cómo en los últimos meses ella y su esposo aplicaron a diferentes ofertas de empleo, pero no obtuvieron respuestas positivas. Además, expresó su frustración por no poder vivir el sueño americano que la había motivado a buscar una nueva vida en los Estados Unidos.

El sueño americano, no es sencillo de lograr para algunos inmigrantes Freepik

Natalia se mostró preocupada porque ella lleva más de un mes de búsqueda laboral y su esposo tres, pero no encuentran empleo. Según dijo, ella tiene los documentos necesarios para trabajar legalmente en el país, mientras que su marido es ciudadano estadounidense. Así y todo, las puertas del mercado laboral parecen estar cerradas. “Ni siquiera a los gringos les están dando trabajo”, lamentó.

La angustia y el peso de las obligaciones

Con una hipoteca por pagar y otras obligaciones económicas acumulándose, Natalia vive una gran incertidumbre: “La vida está muy, muy difícil”, sostuvo en el clip.

Ante esta situación compleja, la joven hizo un llamado a la comunidad de esa red social, pidiendo cualquier tipo de ayuda para encontrar trabajo en la zona donde reside. “Si ustedes saben de algún trabajo en el área de Seattle, sería de utilidad”, mencionó.

La respuesta de la comunidad en redes sociales

La difícil situación laboral y económica en el que se encuentran Natalia y su esposo parece ser una realidad que afecta a muchos otros inmigrantes en Estados Unidos. Al menos eso es lo que se refleja en los comentarios de su publicación, donde otros usuarios de TikTok respondieron a la pregunta que la joven dejó en su video: “¿Tú también estás buscando trabajo y no consigues nada o somos los únicos?”.

En los comentarios abundan relatos, tanto de personas que atraviesan dificultades similares a la suya. “Yo ya tengo casi un año y no sale nada de trabajo, estoy desesperada, tengo dos niños”, escribió una joven identificada como GigiContreras.

“Yo llevo sin trabajo un mes. Estoy en mi carro, pero me temo que pronto me lo van a quitar”, publicó otro usuario de esa red social, que comentó que “nunca” le había pasado lo de quedarse sin empleo.

Otros usuarios de TikTok le comentaron a la joven inmigrante que también tenían problemas para conseguir trabajo TikTok: @nataliadavis928

Otros usuarios le dejaron mensajes de aliento a la joven y le recomendaron dejar un email o teléfono para que, en caso de que alguien supiera de un empleo, pudiera contactarla.

Inmigración y desempleo en EE.UU.

Un informe reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) revela una desaceleración en la contratación y un aumento en la tasa de desempleo, que llegó al 4,3 % en julio, el nivel más alto desde octubre de 2021.

Un punto importante de ese estudio es el papel de la inmigración en el mercado laboral. Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors, explicó que si bien la llegada de inmigrantes amplía la fuerza laboral, no todos logran insertarse rápidamente, lo que aumenta el desempleo. También indicó que los inmigrantes indocumentados no siempre son incluidos en las estadísticas, lo que dificulta medir con precisión la situación.

LA NACION